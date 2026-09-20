Боевая ничья в Серии А: "Фиорентина" отобрала очки у "Наполи" (видео)

"Фиорентина" на своем поле расписала ничью с "Наполи" в рамках 5-го тура итальянской Серии А. Подопечные Массимилиано Аллегри открыли счет в первом тайме, но не смогли удержать преимущество.

Италия, Серия А, 5-й тур

"Фиорентина" – "Наполи" – 1:1

Голы: Хименес, 51 – Гилмор, 23

Быстрый гол гостей

Противостояние во Флоренции выдалось на удивление динамичным и равным по созданным моментам. Уже на 17-й минуте хозяева поля были близки к успеху, когда Артур Атта после выверенной передачи в штрафную мощно пробил в перекладину.

"Наполи" ответил практически мгновенно: сначала Давид де Хеа совершил невероятный сейв после добивания Маттиаса Оливеры. Однако уже после розыгрыша следующего углового Маттео Политано нашел в выгодной позиции Билли Гилмора, который прицельным ударом отправил мяч в нижний угол ворот. До завершения первого тайма "Фиорентина" пыталась отыграться, а лучший момент упустил Франко Мастантуоно, пробив головой мимо стойки после флангового навеса.

Яркий камбэк "фиалок"

Сразу после перерыва флорентийцы сумели восстановить паритет. Шер Ндур отдал острую передачу на Алехандро Хименеса, а тот из пределов штрафной технично пробил под правую стойку - 1:1.

В дальнейшем команды устроили настоящую перестрелку опасными атаками. Ваня Милинкович-Савич спас "Наполи" после удара Виктора Вальдепеньяса, тогда как де Хеа уверенно парировал опасные попытки Давида Нереса и Костантино Фавазули. В заключительные минуты давление хозяев возросло: на 88-й минуте голкипер "Наполи" продемонстрировал блестящую реакцию, вытащив сложный мяч из угла после удара Поте. Гости также могли вырвать победу на 83-й минуте, но Маттиас Оливера после подачи Кевина Де Брюйне с углового пробил головой мимо стойки.

В последние минуты счет так и не изменился - команды завершили встречу вничью 1:1.

На данный момент "Наполи" с 7 очками идет на 9-й строчке турнирной таблицы. "Фиорентина" имеет в активе 4 балла и занимает 16-е место.