Более 2 миллионов: Олейникова потратит призовые с US Open на помощь ВСУ

41-й номер мирового рейтинга WTA Александра Олейникова отдаст часть призовых за US Open на нужды Вооруженных сил Украины. Общая сумма, которую теннисистка пожертвует военным, на этот раз составляет 2 миллиона и 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Олейниковой изданию BTU .

Сколько средств Олейникова отдаст на ВСУ

Украинская теннисистка рассказала, что часть из призовых, полученных за выступление на US Open передаст на нужды Батальона беспилотных систем "Спалах" 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Олейникова отметила, что давно поддерживает именно это подразделение.

Как сообщила спортсменка, 2 миллиона гривен пойдут на покупку необходимого батальона оборудования и комплектующих. Еще 400 тысяч гривен будут направлены на приобретение и передачу микроавтобуса Mercedes.

"Этот год – для меня первый полноценный сезон в WTA-туре, где есть и существенные призовые, и международное внимание, которое позволяет не только донатить собственные средства, но и привлекать пожертвования из-за рубежа. Вместе с тем, что мы передаем сейчас, за 2026 год мы предоставили нашим подшефным подразделениям поддержки примерно на 150 тысяч евро. И год еще не завершился", – рассказала Олейникова.

Сколько в целом Олейникова заработала на US Open

Как отмечает издание BTU, Олейникова, добравшись до второго круга US Open в одиночном разряде и сыграв один матч в парном, заработала 207 500 долларов призовых.

В одиночном разряде US Open Олейникову остановила представительница Филиппин Александра Эала. Матч продолжался два сета – 6:1, 6:4 в пользу Эалы. В первом же круге украинка справилась с американкой Риз Брантмайер – 6:4, 6:4.