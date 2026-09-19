rbc.ua
UA | RU
Суббота, 19 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Более 2 миллионов: Олейникова потратит призовые с US Open на помощь ВСУ
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 19 сентября 2026 · 21:12

Более 2 миллионов: Олейникова потратит призовые с US Open на помощь ВСУ

Украинская теннисистка направит выигранные средства на нужды украинских военных
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Более 2 миллионов: Олейникова потратит призовые с US Open на помощь ВСУ
Александра Олейникова (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

41-й номер мирового рейтинга WTA Александра Олейникова отдаст часть призовых за US Open на нужды Вооруженных сил Украины. Общая сумма, которую теннисистка пожертвует военным, на этот раз составляет 2 миллиона и 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Олейниковой изданию BTU.

Сколько средств Олейникова отдаст на ВСУ

Украинская теннисистка рассказала, что часть из призовых, полученных за выступление на US Open передаст на нужды Батальона беспилотных систем "Спалах" 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Олейникова отметила, что давно поддерживает именно это подразделение.

Как сообщила спортсменка, 2 миллиона гривен пойдут на покупку необходимого батальона оборудования и комплектующих. Еще 400 тысяч гривен будут направлены на приобретение и передачу микроавтобуса Mercedes.

"Этот год – для меня первый полноценный сезон в WTA-туре, где есть и существенные призовые, и международное внимание, которое позволяет не только донатить собственные средства, но и привлекать пожертвования из-за рубежа. Вместе с тем, что мы передаем сейчас, за 2026 год мы предоставили нашим подшефным подразделениям поддержки примерно на 150 тысяч евро. И год еще не завершился", – рассказала Олейникова.

Сколько в целом Олейникова заработала на US Open

Как отмечает издание BTU, Олейникова, добравшись до второго круга US Open в одиночном разряде и сыграв один матч в парном, заработала 207 500 долларов призовых.

В одиночном разряде US Open Олейникову остановила представительница Филиппин Александра Эала. Матч продолжался два сета – 6:1, 6:4 в пользу Эалы. В первом же круге украинка справилась с американкой Риз Брантмайер – 6:4, 6:4.

Читайте также о выступлении украинских теннисистов на Кубке Дэвиса: сборная Украины положительно начала противостояние с Кипром.

Теги: Теннис
Главные матчи
Серия А 19 сентября 19:30
Рома - : - Интер
Лига 1 19 сентября 21:45
Лион - : - Ренн
Ла Лига 19 сентября 22:30
Севилья - : - Барселона
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Громкая развязка: "Динамо" победило "Зарю" благодаря голам на последних минутах Громкая развязка: "Динамо" победило "Зарю" благодаря голам на последних минутах Более 2 миллионов: Олейникова потратит призовые с US Open на помощь ВСУ Более 2 миллионов: Олейникова потратит призовые с US Open на помощь ВСУ "Будивельник" отказался от еврокубков: тренер озвучил причину "Будивельник" отказался от еврокубков: тренер озвучил причину
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер