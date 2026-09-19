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Теннис 19 сентября 2026 · 18:07

Уверенное начало: Украина дважды победила Кипр на Кубке Дэвиса

Впереди парная встреча и еще два одиночных матча в рамках Второй мировой группы
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Уверенное начало: Украина дважды победила Кипр на Кубке Дэвиса
Алексей Крутых дожал соперника в третьем сете (Фото: ukrainian_tennis_federation, Instagram)
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Сборная Украины по теннису завоевала убедительное преимущество над Кипром в первый день матчевой встречи Кубка Дэвиса-2026. Георгий Кравченко и Алексей Крутых выиграли свои одиночные поединки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Течение поединков первого дня

Матчевое противостояние проходит 19-20 сентября на хардовых кортах Никосии. Георгий Кравченко в двух сетах разобрался с Фотосом Фотиадесом – 6:4, 6:1. Причем Георгий смог переломить ход встречи, уступая в счете первой партии. В дальнейшем он забрал 8 из 9 геймов.

А вот матч Алексея Крутых и Мелиоса Эфстатиу затянулся на 2 часа 43 минуты и три сета. Соперники обменялись победами в сетах – 6:2 и 1:6 соответственно. А потом были вынуждены пойти на паузу из-за слишком большой жары. Но после паузы Алексей все-таки дожал соперника – 6:4.

Программа решающего дня

В воскресенье, 20 сентября, для итоговой победы "сине-желтым" достаточно выиграть один из трех запланированных поединков:

  • Парный матч: Владислав Орлов / Александр Овчаренко – Мелиос Эфстатиу / Элефтериос Неос;
  • Одиночные матчи: Георгий Кравченко – Мелиос Эфстатиу и Алексей Крутых – Фотос Фотиадес.

Победитель противостояния получит путевку в плей-офф Первой мировой группы на сезон-2027.

Ранее мы сообщали, что Марта Костюк не сыграет за Украину на Кубке Билли Джин Кинг.

Теги: Теннис
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Серия А 19 сентября 19:30
Рома - : - Интер
Ла Лига 19 сентября 22:30
Севилья - : - Барселона
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