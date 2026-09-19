С голами легионеров: "Харьков" дожал "Буковину" во втором тайме

Украинская Премьер-лига. 7 тур

"Харьков" - "Буковина" - 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: Парако, 53, Забергджа, 70.

Течение матча

Хозяева имели преимущество еще в первом тайме – однако перевести это преимущество в забитый гол им не удалось. А вот в начале второго тайма это, наконец, удалось.

Рамик Гаджиев сделал прострел в штрафную "Буковины", где Карлос Парако элегантно обработал мяч, и с короткой дистанции переиграл Пенькова. Впоследствии матч вынужденно прервали – к счастью, она длилась недолго.

А уже после отбоя "Харьков" удвоил преимущество - на 70-й минуте Батон Забергджа на завесе убрал и вратаря, и защитника "Буковины" и пробил в фактически пустые ворота. Ассист на косовара сделал Илья Крупский.

Стоит отметить, что команда Сергея Шищенко играла неплохо и имела несколько случаев, чтобы забить хотя бы раз. Однако сделать это не удалось.

Турнирное положение

Второе поражение в сезоне оставило "Буковину" на 9-м месте - хотя "Черноморец" имеет матч в запасе и потенциально может обойти коллектив Шищенко. Так же обойти "Буковину" может и "Верес" - ровенцы сыграли лишь 5 из 7 матчей в чемпионате.

А вот "Харьков" благодаря этой победе обошел "Динамо" и занял четвертое место. Впрочем, киевляне вскоре могут вернуть себе четвертое место - для этого они должны победить "Зарю".