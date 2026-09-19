С голами легионеров: "Харьков" дожал "Буковину" во втором тайме

ФК "Харьков" во втором тайме смог дожать "Буковину". Харьковчане выступали номинальными хозяевами в матче 7-го тура.
О ходе и результате игры сообщает Sport RBC.UA.
Украинская Премьер-лига. 7 тур
"Харьков" - "Буковина" - 2:0 (0:0, 2:0)
Голы: Парако, 53, Забергджа, 70.
Хозяева имели преимущество еще в первом тайме – однако перевести это преимущество в забитый гол им не удалось. А вот в начале второго тайма это, наконец, удалось.
Рамик Гаджиев сделал прострел в штрафную "Буковины", где Карлос Парако элегантно обработал мяч, и с короткой дистанции переиграл Пенькова. Впоследствии матч вынужденно прервали – к счастью, она длилась недолго.
А уже после отбоя "Харьков" удвоил преимущество - на 70-й минуте Батон Забергджа на завесе убрал и вратаря, и защитника "Буковины" и пробил в фактически пустые ворота. Ассист на косовара сделал Илья Крупский.
Стоит отметить, что команда Сергея Шищенко играла неплохо и имела несколько случаев, чтобы забить хотя бы раз. Однако сделать это не удалось.
Второе поражение в сезоне оставило "Буковину" на 9-м месте - хотя "Черноморец" имеет матч в запасе и потенциально может обойти коллектив Шищенко. Так же обойти "Буковину" может и "Верес" - ровенцы сыграли лишь 5 из 7 матчей в чемпионате.
А вот "Харьков" благодаря этой победе обошел "Динамо" и занял четвертое место. Впрочем, киевляне вскоре могут вернуть себе четвертое место - для этого они должны победить "Зарю".
Ранее мы сообщали, что "Полесье" сохранило лидерство в УПЛ перед паузой на матчи сборной.