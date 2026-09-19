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Футбол 19 вересня 2026 · 15:31

Із голами легіонерів: "Харків" дотиснув "Буковину" в другому таймі

Легіонери харків'ян забили два елегантних голи
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Із голами легіонерів: "Харків" дотиснув "Буковину" в другому таймі
Харків'яни перемогли завдяки голам легіонерів (Фото: ФК "Харків"
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ФК "Харків" у другому таймі зміг дотиснути "Буковину". Харків'яни виступали номінальними господарями в матчі 7-го туру.

Про перебіг та результат гри повідомляє Sport RBC.UA.

Українська Прем'єр-ліга. 7 тур

"Харків" - "Буковина" - 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: Парако, 53, Забергджа, 70.

Перебіг матчу

Господарі мали перевагу ще в першому таймі - проте перевести цю перевагу в забитий гол їм не вдалося. А от на початку другого тайму це нарешті вдалося.

Рамік Гаджиєв зробив простріл у штрафний майданчик "Буковини", де Карлос Парако елегантно обробив м'яч, та з короткої дистанції переграв Пенькова. Згодом матч вимушено перервали - на щастя, вона тривала недовго.

А вже після відбою "Харків" подвоїв перевагу - на 70-й хвилині Батон Забергджа на замасі прибрав і воротаря, і захисника "Буковини" та пробив в фактично порожні ворота. Асист на косовара зробив Ілля Крупський.

Варто зазначити, що команда Сергія Шищенка грала непогано і мала кілька нагод, щоб забити бодай раз. Проте зробити їм цього не вдалося.

Турнірне становище

Друга поразка в сезоні залишила "Буковину" на 9-му місці - хоча "Чорноморець" має матч в запасі і потенційно може обійти колектив Шищенка. Так само обійти "Буковину" може й "Верес" - рівненці наразі зіграли лише 5 з 7 матчів в чемпіонаті.

А от "Харків" завдяки цій перемозі обійшов "Динамо" та посів четверте місце. Втім, кияни невдовзі можуть повернути собі четверту сходину - для цього вони мають перемогти "Зорю".

Раніше ми повідомляли, що "Полісся" зберегло лідерство в УПЛ перед паузою на збірні.

Теги: Футбол УПЛ
Головні матчі
УПЛ 19 вересня 15:30
Зоря - : - Динамо
АПЛ 19 вересня 17:00
Брайтон - : - Арсенал
Ла Ліга 19 вересня 22:30
Севілья - : - Барселона
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