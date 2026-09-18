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Інше 18 вересня 2026 · 22:44

Заключна спроба принесла медаль: Кохан виборов "срібло" на легкоатлетичному турнірі в Польщі

Український метальник молота поступився лише п'ятиразовому чемпіону світу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Заключна спроба принесла медаль: Кохан виборов "срібло" на легкоатлетичному турнірі в Польщі
Михайло Кохан (фото: Getty Images)
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Український метальник молота Михайло Кохан здобув срібну нагороду на престижному турнірі Срібної серії Континентального легкоатлетичного туру, що відбувся в Польщі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Кохан вирвав "срібло" в останній спробі

Михайло Кохан виступив на турнірі Срібної серії континентального легкоатлетичного туру, який відбувся в Польщі. У секторі для метання молота українець змагався переважно з представниками країни-господарки.

Долю другого місця Кохан визначив лише у своїй шостій, заключній спробі. Українець відправив молот на 77,16 метра, показавши свій найкращий результат на турнірі.

Цей результат дозволив йому піднятися на другу сходинку п'єдесталу та стати віце-чемпіоном змагань.

Українець поступився лише легенді

Золоту медаль здобув титулований польський метальник Павел Файдек. П'ятиразовий чемпіон світу показав результат 79,04 метра.

Таким чином, Кохану для перемоги не вистачило 1,88 метра. Водночас українець залишив позаду інших суперників і завершив виступ на турнірі зі срібною нагородою.

Раніше Ярослава Магучіх підбила підсумки сезону та розкрила плани після тріумфу.

Теги: Легка атлетика
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