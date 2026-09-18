"Далі – відпустка": Магучіх підбила підсумки сезону та розкрила плани після тріумфу

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар спортсменки "Суспільне Спорт".

Як Магучіх виступала у 2026-му

Ярослава поставила переможну крапку в сезоні-2026, здобувши титул абсолютної чемпіонки світу в Будапешті. Українка завершила змагальний рік із перемогами на трьох великих міжнародних форумах.

Зимовий сезон став для легкоатлетки особливо успішним. Уже на першому старті року, Меморіалі Дем'янюка у Львові, Магучіх стрибнула на 2,03 метра, встановивши найкращий результат сезону у світі на той момент.

Кульмінацією зимових виступів стало "золото" чемпіонату світу в приміщенні. Українка виграла всі чотири старти сезону, в яких брала участь.

"Зимовий сезон був гарний для мене. Не все склалося в літньому, але я рада, що завершила його", – розповіла Магучіх.

На відкритому повітрі українка також розпочала рік із перемог, здобувши чотири золоті нагороди поспіль. Серед них – титул чемпіонки України та перемога на етапі Діамантової ліги в Рабаті.

Однак у другій половині літа конкуренція у секторі посилилася. Попри стрибок на 2,01 метра Магучіх поступилася Ніколі Оліслагерс на етапі Діамантової ліги в Лондоні. А змагання в Цюриху завершила четвертою з результатом 1,96 метра.

Після золота Євро-2026 українка також здобула срібні нагороди Континентального туру в Гайльбронні та фіналу Діамантової ліги, де обидва рази поступилася Елеанор Паттерсон.

Головний тріумф у Будапешті

Перервати серію без перемог Магучіх вдалося на Абсолютному чемпіонаті світу-2026. У Будапешті українка підкорила висоту 1,99 метра з другої спроби.

Єдиною суперницею, яка змогла зрівнятися з Магучіх на висоті 1,95 метра, стала Оліслагерс. Проте наступні планки не підкорилися жодній з інших учасниць.

Сама Ярослава зізналася, що повірила у здобуття титулу ще після фіналу Діамантової ліги в Брюсселі, який відбувся за тиждень до чемпіонату світу.

"Зрозуміла, що забиратиму титул абсолютної чемпіонки, бо дуже хочеться. Завершила сезон на гарній ноті. Тренери задоволені й сказали мені: "Пам'ятаєш, як стрибнула 1,99 м? Отак і в наступному сезоні щоб стрибала – тільки ще вище", – поділилася спортсменка.

Золотий стрибок Ярослави на Абсолютному чемпіонаті світу (відео: "Суспільне Спорт")

Відпустка та думки про наступний рік

Наступний сезон стане для легкоатлетки важливим етапом підготовки до чемпіонату світу в Пекіні та початку олімпійського відбору.

Наразі ж на українку чекає відпочинок після насиченого змагального року.

"Далі в мене відпустка. Буде невелика подорож по Іспанії, а потім повертаюся до рідного Дніпра", – розповіла спортсменка.