Битва вчорашніх топів, шанс Костишина: прев'ю 7-го туру УПЛ

Sport RBC.UA за підтримки стратегічного партнера УПЛ BETKING розповідає про усі матчі 7-го туру УПЛ.
У п'ятницю, 18 вересня, стартує 7-й тур чемпіонату України з футболу сезону-2026/27. Програму відкриють матчі "Чорноморець" – "Оболонь" та "Полісся" – "Кривбас".
У суботу відбудуться ще три поєдинки, серед яких центральним можна назвати зустріч "Зорі" та "Динамо". Завершиться тур у неділю матчами "Кудрівка" – "Колос", "Карпати" – "Верес" та "Шахтар" – ЛНЗ.
Після шести турів "Полісся" та "Шахтар" набрали по 15 очок, "Карпати" мають 13, а "Динамо" — 10 балів після п'яти зіграних матчів. Кияни мають гру в запасі.
Розклад 7-го туру УПЛ (інфографіка: Sport RBC.UA)
Обидві команди розташувалися в нижній частині турнірної таблиці. "Чорноморець" має чотири очки після п'яти матчів, тоді як "Оболонь" набрала лише три бали у шести зустрічах.
Одесити у попередньому турі програли "Шахтарю" з рахунком 0:2. "Оболонь" теж зазнала поразки – від ЛНЗ (1:3).
Для обох команд це важливий матч у боротьбі за вихід із нижньої частини таблиці.
"Полісся" підходить до матчу в статусі одного з лідерів чемпіонату. Житомиряни після поразки від "Зорі" виграли чотири матчі поспіль у внутрішніх турнірах, а в попередньому турі мінімально здолали "Лівий Берег" – 1:0.
"Кривбас" поки провів у чемпіонаті на один матч менше. Команда має п'ять очок і перебуває в нижній половині таблиці. В останньому турі криворіжці так і не зіграли із Харковом через повітряну тривогу у Кривому Розі.
Матч у Житомирі стане можливістю для "Полісся" зберегти лідерство перед міжнародною паузою.
"Буковина" після шести матчів має сім балів. Чернівчани в останньому турі врятувалися від поразки у матчі із "Зорею" (1:1), а перед цим зіграли внічию з "Епіцентром". "Харків" минулого туру не грав, але встиг здобути путівку до 1/8 фіналу Кубка України, обігравши "Прикарпаття-Благо" (2:0).
Команди розділяють лише два очки, тож перемога може суттєво змінити їхнє положення у верхній половині таблиці.
Один із центральних матчів туру відбудеться за участю "Динамо". Кияни після п'яти зіграних матчів мають 10 очок і посідають четверте місце. У попередньому турі команда Ігоря Костюка впевнено перемогла "Епіцентр" – 3:0.
"Зоря" наразі восьма з вісьмома балами. Луганці не відрізняються стабільністю: після перемоги над "Буковиною" команда підходить до зустрічі з киянами на тлі двох перемог, двох нічиїх і двох поразок у чемпіонаті.
Для "Динамо" це чергова можливість скоротити відставання від лідерів. При цьому кияни мають матч у запасі. А головна інтрига, напевно, полягає у тому, чи зможе Андрій Ярмоленко побити рекорд Максима Шацьких і забити свій 125-й м'яч в УПЛ.
"Епіцентр" після шести турів має вісім очок і посідає шосте місце. Команда Сергія Нагорняка в останньому турі поступилася "Динамо" з рахунком 0:3.
"Лівий Берег" залишається однією з трьох команд чемпіонату, які ще не перемагали в поточному сезоні. Київський клуб має чотири очки після п'яти матчів – одну гру команда ще має провести із "Динамо" на початку грудня.
Грубо кажучи: матч за виживання. І якщо "Кудрівка" внизу таблиці подиу не викликає, то "Колос" і його передостання сходинка – це нонсенс. Після вильоту з Кубка України від "Карпат" Руслан Костишин заявив, що мав "жорстку розмову" із президентом клубу Андрієм Засухою. Ще Костишин обмовився, що у нього із клубом немає юридичного контракту.
Словом, матч з "Кудрівкою" може мати велике значення для "Колоса". Тим паче, перед міжнародною паузою, коли часу на оперативне виправлення ситуації вже може і не бути.
"Карпати" – головний переслідувач лідерів. Львів'яни набрали 13 очок у шести матчах та посідають третє місце. Команда виграла чотири зустрічі, одного разу зіграла внічию та одного разу поступилася. Словом, якщо львівські вболівальники чекали на ренессанс свого улюбленого клубу – цей час настав.
"Верес" наразі десятий із п'ятьма очками, однак рівняни провели лише п'ять матчів. Команда має одну перемогу, дві нічиї та дві поразки. І цей сезон в черговий раз провокує бажання аплодувати Олегу Шандруку за його титанічну і місцями хірургічну роботу з командою.
Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів
Чинний чемпіон проти чинного віцечемпіона. Як вам така афіша?
Донеччани виграли п'ять із шести матчів, поступившись лише "Поліссю". У попередньому турі "гірники" легко впоралися із "Чорноморцем" (2:0), а у четвер заїхали до Закарпаття на матч із "Вільхівцями" (3:0) в рамках Кубка України.
ЛНЗ перебуває на сьомій позиції з вісьмома очками. Черкасці в останньому турі зіграли внічию з "Оболонню" – 0:0. І тут цікаво: чи зіграє у цьому матчі минулорічний герой ЛНЗ Проспер Оба? В матчі на Кубок він отримав свій ігровий час, але не факт, що матиме ігровий час у чемпіонаті.
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