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Футбол 17 вересня 2026 · 22:09

Дві втрати перед Лігою націй: в УАФ розповіли про кадрові зміни у складі збірної України

Андреа Мальдера у прийдешніх матчах не дорахується досвідчених гравців
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Дві втрати перед Лігою націй: в УАФ розповіли про кадрові зміни у складі збірної України
Артем Довбик не зіграє за збірну України в прийдешніх матчах (фото: УАФ)
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Збірна України зазнала вимушених змін у складі перед найближчим збором. Артем Довбик та Олександр Андрієвський не зможуть приєднатися до національної команди через ушкодження. Обидва гравці будуть замінені футболістами з резервного списку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на пресслужбу УАФ.

Довбик отримав травму, Андрієвського прооперували

Форвард "Болоньї" Артем Довбик зазнав травми під час виступів за клуб, через що пропустить найближчий збір збірної України.

Своєю чергою, півзахисник "Полісся" Олександр Андрієвський переніс операцію після того, як у нього діагностували апендицит.

Таким чином, обидва футболісти не зможуть допомогти національній команді у найближчих матчах.

До збірної довикликали Краснопіра та Піхальонка

Для компенсації втрат тренерський штаб збірної України ухвалив рішення довикликати до табору команди двох футболістів.

До національної команди приєднаються нападник Ігор Краснопір та півзахисник Олександр Піхальонок.

Краснопіру 23 роки і для нього це дебютний виклик до національної збірної. У поточному сезоні в складі "Полісся" він провів 9 матчів та забив 5 м'ячів.

Щодо Піхальонка, то він має за плечима 13 матчів в національній збірній. У поточному сезоні 29-річний футболіст відіграв 8 матчів за "Динамо" у різних турнірах, але голів не забивав.

Раніше ми публікували повний список гравців, яких Андреа Мальдера викликав на прийдешній збір національної команди на матчі Ліги націй 2026/2027.

Теги: Футбол
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