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Футбол 16 вересня 2026 · 17:43

Мальдера оголосив склад збірної України на перші матчі Ліги націй

Італійський фахівець сформував заявку із 30 футболістів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мальдера оголосив склад збірної України на перші матчі Ліги націй
Андреа Мальдера (фото: УАФ)
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Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера визначився з обоймою гравців на стартові поєдинки Ліги націй-2026/27. Для італійського фахівця ці матчі стануть офіційним дебютом на чолі "синьо-жовтих".

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Офіційний дебют нового наставника

Мальдера, який очолив українську національну команду у травні 2026 року замість Сергія Реброва, готує підопічних до інтенсивного осіннього відрізка. Новий розіграш турніру збірна України розпочне у Дивізіоні B, де за вихід до еліти змагатиметься у групі проти Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Враховуючи щільний календар, тренерський штаб сформував розширену заявку, щоб рівномірно розподілити навантаження між футболістами. До складу збірної України Мальдера викликав 30 футболістів. Зокрема до національної команди долучаться чотири новачки: Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв, Іван Варфоломєєв і Артем Степанов.

Заявка збірної України на перші матчі Ліги націй

Воротарі: Дмитро Різник ("Шахтар"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Георгій Єрмаков ("Харків")

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Едуард Сарапій, Богдан Михайліченко (обидва - "Полісся"), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва - "Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо"), Олександр Драмбаєв (ЛНЗ), Ілля Крупський ("Харків").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі - "Динамо"), Віктор Циганков ("Аякс", Нідерланди), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Олександр Назаренко, Олександр Андрієвський (обидва - "Полісся"), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Олександр Зубков (АЕК, Грція), Максим Хлань ("Гурнік", Польща).

Нападники: Артем Довбик ("Болонья", Італія), Матвій Пономаренко ("Динамо"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Артем Степанов ("Утрехт", Нідерланди), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія).

Резервний список:

Олександр Романчук ("Універсітатя", Румунія), Олександр Піхальонок ("Динамо"), Роман Вантух ("Карпати"), Дмитро Криськів, Олександр Караваєв (обидва - "Шахтар"), Артем Бондаренко ("Аль-Ахлі", Саудівська Аравія), Владислав Велетень, Ігор Краснопір (обидва - "Полісся"), Артем Шабанов ("Харків"), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада).

Мальдера оголосив склад збірної України на перші матчі Ліги націй

Насичений графік осінніх матчів

У період з 25 вересня по 5 жовтня на "синьо-жовтих" чекає справжній марафон з чотирьох офіційних зустрічей за короткий проміжок часу. Старт турніру виявиться максимально насиченим:

  • 25 вересня. Угорщина - Україна
  • 28 вересня. Україна - Грузія
  • 2 жовтня. Північна Ірландія - Україна
  • 5 жовтня. Україна - Угорщина

Мальдера оголосив склад збірної України на перші матчі Ліги націй

Раніше Артем Довбик повернувся до тренувань та дізнався ім'я нового наставника "Болоньї".

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Кубок України 16 вересня 16:00
Буковина - : - ЛНЗ
Ліга Європи 16 вересня 22:00
Андерлехт - : - Ліон
Ліга Європи 16 вересня 22:00
Мілан - : - Бенфіка
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