rbc.ua
UA | RU
Середа, 16 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Довбик повернувся на тлі відставки тренера: що відбувається в "Болоньї"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 16 вересня 2026 · 16:36

Довбик повернувся на тлі відставки тренера: що відбувається в "Болоньї"

Італійський клуб пішов на радикальні кроки через провальний старт сезону в Серії А
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Довбик повернувся на тлі відставки тренера: що відбувається в "Болоньї"
Артем Довбик (фото: ФК "Болонья")
Add as a preferred source on Google

Італійська "Болонья" опинилася у центрі масштабних перебудов на тлі невдалого старту в чемпіонаті. Поки ключовий форвард збірної України достроково відновлюється після ушкодження, керівництво клубу пішло на радикальні заходи та повністю змінило тренерський штаб.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу.

Відставка Тедеско та новий керманич

Серія з чотирьох матчів без перемог на старті сезону Серії А-2026/27 змусила босів "Болоньї" діяти рішуче. Головного тренера Доменіко Тедеско, який очолив команду лише у червні, було офіційно звільнено. З трьома поразками та однією нічиєю клуб опинився на 16-му місці в турнірній таблиці, що змусило керівництво терміново шукати заміну.

Врятувати ситуацію покликаний Раффаеле Палладіно, відомий за роботою з "Аталантою", "Фіорентиною" та "Монцою". Італійський фахівець підписав довгострокову угоду до червня 2029 року та вже розпочав підготовку команди до матчу наступного туру проти "Торіно" (19 вересня).

Довбик повернувся на тлі відставки тренера: що відбувається в &quot;Болоньї&quot;

Раффаеле Палладіно підписав довгострокову угоду та став новим наставником "Болоньї" (фото: ФК "Болонья")

Повернення Артема Довбика

На тлі тренерської рокіровки позитивні новини надходять з медичного штабу. Український нападник Артем Довбик повернувся до тренувань з командою після розтягнення зв'язок. Травми форвард зазнав одразу після свого дебютного гола за італійський клуб у грі проти "Сассуоло" (2:2), через що був змушений пропустити поєдинок із "Наполі".

Медики дозують навантаження для українця, аби уникнути рецидиву. Повернення нападника стане вагомим підсиленням для нового керманича Палладіно та дозволить самому Довбику підійти у оптимальній формі до вересневих матчів збірної України в Лізі націй.

Раніше стало відомо, що матч "Ювентуса" в Лізі Європи розсудить українська бригада арбітрів.

Теги: Футбол Чемпіонат Італії Артем Довбик
Головні матчі
Кубок України 16 вересня 16:00
Буковина - : - ЛНЗ
Ліга Європи 16 вересня 22:00
Андерлехт - : - Ліон
Ліга Європи 16 вересня 22:00
Мілан - : - Бенфіка
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Юлія Стародубцева: "Після перемоги над Рибакіною думала, чи зможу зробити це ще раз" Юлія Стародубцева: "Після перемоги над Рибакіною думала, чи зможу зробити це ще раз" Мессі несподівано отримав виклик до збірної Аргентини після завершення кар'єри Мессі несподівано отримав виклик до збірної Аргентини після завершення кар'єри Робимо все, щоб цього не сталось: Зантарая жорстко розкритикував повернення росіян у спорт Робимо все, щоб цього не сталось: Зантарая жорстко розкритикував повернення росіян у спорт
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер