Матч "Ювентуса" в Лізі Європи розсудить українська бригада арбітрів

УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч 1-го туру основного етапу Ліги Європи між "Ювентусом" та нідерландським НЕКом. Головним арбітром буде Олексій Деревінський.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу УАФ .

Суддівська бригада на матч у Турині

Матч між туринським "Ювентусом" та нідерландським НЕКом відбудеться у Турині.

Головним арбітром поєдинку призначено Олексія Деревінського. Допомагатимуть йому лайнсмени Олексій Миронов та Дмитро Запороженко. Функції резервного рефері виконуватиме Клим Заброда.

За роботу системи відеоповторів (VAR) відповідатимуть українець Денис Шурман та англійський арбітр Стюарт Аттвелл.

Робота Деревінського в поточному сезоні

Олексій Деревінський вже встиг відсудити три матчі поточного сезону УПЛ. Зокрема, він працював на матчах "Верес" - "Динамо", "Харків" - "Оболонь" та "Колос" - "Карпати". В цих матчах рефері загалом показав 15 жовтих карток та призначив два пенальті.

Також український арбітр встиг попрацювати і в єврокубках поточного сезону. Раніше він працював на матчі кваліфікації Ліги конференцій "Копенгаген" - "Інтер" Турку. Тоді данці перемогли з рахунком 4:1. В цій грі він призначив пенальті у ворота "Інтера" та показав три жовті картки за матч.