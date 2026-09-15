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Футбол 15 вересня 2026 · 13:31

Матч "Ювентуса" в Лізі Європи розсудить українська бригада арбітрів

Головним суддею на матч "Юве" проти НЕКа призначений Олексій Деревінський
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Матч "Ювентуса" в Лізі Європи розсудить українська бригада арбітрів
Олексій Деревінський (Фото: ФК "Рух")
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УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч 1-го туру основного етапу Ліги Європи між "Ювентусом" та нідерландським НЕКом. Головним арбітром буде Олексій Деревінський.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу УАФ.

Суддівська бригада на матч у Турині

Матч між туринським "Ювентусом" та нідерландським НЕКом відбудеться у Турині.

Головним арбітром поєдинку призначено Олексія Деревінського. Допомагатимуть йому лайнсмени Олексій Миронов та Дмитро Запороженко. Функції резервного рефері виконуватиме Клим Заброда.

За роботу системи відеоповторів (VAR) відповідатимуть українець Денис Шурман та англійський арбітр Стюарт Аттвелл.

Робота Деревінського в поточному сезоні

Олексій Деревінський вже встиг відсудити три матчі поточного сезону УПЛ. Зокрема, він працював на матчах "Верес" - "Динамо", "Харків" - "Оболонь" та "Колос" - "Карпати". В цих матчах рефері загалом показав 15 жовтих карток та призначив два пенальті.

Також український арбітр встиг попрацювати і в єврокубках поточного сезону. Раніше він працював на матчі кваліфікації Ліги конференцій "Копенгаген" - "Інтер" Турку. Тоді данці перемогли з рахунком 4:1. В цій грі він призначив пенальті у ворота "Інтера" та показав три жовті картки за матч.

Раніше ми повідомляли, що матч ПСЖ у Лізі чемпіонів проти "Слована" також судила суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним.

Теги: Футбол Ліга Європи Суд
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Ла Ліга 15 вересня 21:00
Алавес - : - Валенсія
Ла Ліга 15 вересня 22:30
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Ліверпуль - : - Тотенгем
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