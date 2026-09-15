Нові чемпіони, нічний трилер і український рекорд: чим запам’ятався US Open-2026

US Open-2026 завершився турніром, у якому звичні сценарії поступилися місцем новій розстановці сил. Нью-Йорк отримав двох нових чемпіонів в одиночному розряді: Олександр Звєрєв уперше виграв титул на американському харді, Єлєна Рибакіна вперше підняла трофей у Нью-Йорку, водночас турнір подарував історії, які варті окремих сюжетів.

Зверєв закрив гештальт, Шелтон відкрив нову главу

Однією з головних подій старту турніру став виліт Новака Джоковича вже в першому колі – 24-разовий чемпіон турнірів Grand Slam поступився аргентинцю Маріано Навоне у п’яти сетах і вперше у кар’єрі не подолав стартовий раунд US Open. Після матчу емоції взяли гору: Джокович залишав корт зі сльозами, і цей момент став одним із найбільш людяних кадрів нью-йоркського турніру.

Чоловіча сітка поступово звела турнір до протистояння досвіду й американської надії. Бен Шелтон провів один із головних турнірів своєї кар’єри: дорогою до фіналу він пройшов Хуберта Хуркача, Дениса Шаповалова та Стефаноса Циципаса, а потім зупинив чинного чемпіона Карлоса Алькараса у чвертьфіналі.

Саме матч Шелтона з Алькарасом став одним із центральних епізодів усього US Open. Американець переміг 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6, причому зустріч тривала 4 години 28 хвилин і завершилася о 3:33 ночі – це стало найпізнішим завершенням матчу в історії турніру. Останнім ударом став ейс Шелтона зі швидкістю 146 миль на годину.

Для Алькараса поразка означала кінець захисту титулу, а для Шелтона – перехід із категорії небезпечного молодого гравця до статусу повноцінного претендента на найбільші трофеї. У півфіналі він витримав ще один американський іспит, обігравши Френсіса Тіафо 4:6, 6:3, 6:3, 7:5. Тіафо, у свою чергу, дійшов до третього у кар’єрі півфіналу US Open.

На іншій половині сітки Звєрєв діяв помітно спокійніше. Німець обіграв нідерландця Ботіка ван де Зандсхюлпа у чвертьфіналі 6:2, 7:5, 6:1, а потім у півфіналі впорався з Кареном Хачановим – 6:3, 7:6, 7:6. Для Звєрєва це був четвертий півфінал турнірів Grand Slam в сезоні та 13-й у кар’єрі.

Фінал став випробуванням уже іншого типу. Шелтон отримав підтримку трибун і зумів забрати третій сет, але Звєрєв не дозволив матчу перетворитися на п’ятисетовий марафон. Німець переміг 6:3, 7:6, 5:7, 6:2.

Так Звєрєв оформив другий титул Grand Slam в сезоні після Roland Garros, як і другий мейджор у кар’єрі. Для нього Нью-Йорк став особливо важливою точкою: після поразки у фіналі US Open-2020 німець нарешті отримав свій американський трофей.

Свій останній мейджор у кар'єрі також провели Стен Ваврінка та Гаель Монфіс – легенди, для яких Нью-Йорк став прощальною сценою.

У парному розряді чемпіонство здобули американець Крістіан Гаррісон і британець Ніл Скупскі. У фіналі вони обіграли німецьку пару Кевін Кравіц/Тім Пюц – 6:4, 7:6. Для Гаррісона та Скупскі це другий титул Grand Slam в сезоні після перемоги на Australian Open.

Рибакіна очолила світовий рейтинг

Жіночий турнір отримав не менш виразну розв’язку. Олена Рибакіна приїхала до Нью-Йорка вже з титулом Australian Open-2026, а залишила місто ще з одним трофеєм Grand Slam та статусом першої ракетки світу.

Шлях до фіналу виявився показовим. У півфіналі Рибакіна програла Коко Гофф перший сет – 3:6, однак потім перебудувала гру та виграла два наступні – 6:4, 6:4. Важливою деталлю стали очки на першій подачі: казахстанська тенісистка виграла 76% таких розіграшів проти 58% у Гофф. Перемога зупинила серію американки з 11 матчів без поразок.

Друга фіналістка, Арина Соболенко, пройшла Джессіку Пегулу – 7:5, 6:2 – і вчетверте поспіль вийшла до фіналу турніру. Перед цим їй довелося витримати надзвичайно важкий чвертьфінал проти Лінди Носкової, що завершився перемогою 7:6, 3:6, 7:6. Вона могла стати першою після Серени Вільямс і Кріс Еверт, кому вдалося б виграти US Open три роки поспіль.

Але фінал став матчем Рибакіної. Вона перемогла Соболенко 6:4, 5:7, 6:2 та уперше в кар’єрі виграла US Open і відібрала у суперниці статус першої ракетки світу. В особистих зустрічах Соболенко й надалі веде 10–8, але дві найважливіші перемоги Рибакіної у 2026 році припали саме на фінали Australian Open та US Open.

Серед інших цікавих сюжетів жіночої сітки – виступ Чжен Ціньвень, Кваліфаєр під 121-м номером рейтингу, яка через операцію на лікті пропустила більшість минулого сезону, двічі поспіль відігравала 0:5 у сетах – спершу проти Медісон Кіз, а потім проти Іги Свьонтек, ставши першою кваліфаєркою у чвертьфіналі US Open з часів тріумфу Емми Радукану 2021 року. У чвертьфіналі вона поступилася Рибакіні – 3:6, 6:1, 6:4.

Помітним було й повернення Гофф до півфіналу, хоча повторити чемпіонський успіх 2023 року американка не змогла.

Українська частина жіночої сітки також дала кілька яскравих матчів. Марта Костюк дійшла до четвертого кола, де поступилася Лінді Носковій – 5:7, 7:5, 4:6. До цього українка обіграла Слоан Стівенс у другому колі – 6:1, 7:5 – та Катерину Александрову в третьому – 6:3, 6:2.

Еліна Світоліна також пройшла два кола: після перемоги над Соланою Сьєррою 6:1, 6:2 вона у другому колі обіграла Майю Джойнт, але в третьому поступилася Анні Калінській – 3:6, 6:2, 3:6.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс (фото: Getty Images)

Результати українських тенісисток у Нью-Йорку дозволили досягти історичного успіху для України – вперше дві українки опинились у десятці світового рейтингу: Еліна Світоліна наразі займає 7-у позицію, а Марта Костюк – 10-у.

У жіночому парному розряді титул завоювали Катерина Синякова та Тейлор Таунсенд. Перші сіяні у фіналі поступилися стартовою партією Ешлін Крюгер і Робін Монтгомері – 5:7, але потім повністю змінили перебіг матчу та взяли два наступні сети 6:0, 6:2.

US Open як місто всередині міста

У US Open давно є і друге життя – за межами ліній корту. У 2026 році воно знову було особливо помітним. На Fan Week у Нью-Йорку з’явилися Роджер Федерер, ікона моди Анна Вінтур, модель Кайя Гербер, співачка Тінаше, зірка NBA Джордан Кларксон та інші відомі гості. Федерер повернувся на Arthur Ashe Stadium у межах спеціального заходу на його честь, який став одним із центральних епізодів передтурнірного тижня.

Під час основної частини турніру трибуни також регулярно перетворювалися на своєрідний парад зірок. Серед гостей були Бред Пітт, Меттью Макконагі, Емма Робертс, Вуді Гаррельсон, Пінк, Шонда Раймс та інші представники кіно, музики й телебачення.

Але головним видовищем усе ж залишався теніс. Турнір зібрав понад мільйон глядачів на території комплексу, крім того, глядачі встановили новий рекорд відвідуваності під час нічних сесій, створивши неповторну енергетику, яка стала візитівкою Нью-Йорка. А матч Шелтона з Алькарасом і фінал Звєрєва проти американця ще раз показали, чому US Open здатен одночасно бути спортивною подією та частиною культурного життя Нью-Йорка.

Нью-Йорк знову розставив усе по своїх місцях, підкресливши: справжня велич виковується не лише в потужності ударів, а й у здатності зберігати холодний розум серед виру емоцій на найбільшій тенісній арені світу.