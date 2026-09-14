Розгром із рекордом Ярмоленка: "Динамо" не залишило шансів "Епіцентру" в матчі УПЛ (відео)

Київське "Динамо" повернулося на переможний шлях у національній першості, упевнено здолавши кам'янець-подільський "Епіцентр". Поєдинок запам'ятався не лише трьома сухими м'ячами у ворота гостей, а й знаковою подією в історії українського футболу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі .

УПЛ, 6-й тур

"Динамо" – "Епіцентр" – 3:0

Голи: Ярмоленко, 42, Лонвейк, 49, Пономаренко, 85

Історичний гол Ярмоленка

Перший тайм проходив за переваги господарів, хоча гості також намагалися огризатися небезпечними контратаками. Розв'язка настала на 42-й хвилині: Микола Шапаренко віддав точну передачу на Андрія Ярмоленка, а 36-річний капітан киян потужним ударом з гострого кута під поперечину відкрив рахунок.

Цей м'яч став 124-м для Ярмоленка в чемпіонатах України. Завдяки цьому результату вінгер "Динамо" повторив історичний рекорд результативності УПЛ, зрівнявшись із колишнім форвардом столичного клубу Максимом Шацьких.

Дотик Лонвейка і крапка від Пономаренка

Одразу по перерві, на 49-й хвилині, "біло-сині" подвоїли перевагу. Джастін Лонвейк у дотик замкнув прострільну передачу Олексія Сича з правого флангу.

Остаточну крапку в матчі на 85-й хвилині поставив Матвій Пономаренко. Молодий нападник відзначився ефектним прямим ударом зі штрафного, спрямувавши м'яч у ближню "дев'ятку" воріт "Епіцентра".

Перемога 3:0 дозволила "Динамо" перервати двоматчеву невдалу серію в чемпіонаті України та набрати 10 очок у п'яти зіграних поєдинках, піднявшись на четверту сходинку турнірної таблиці.