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Футбол 14 сентября 2026 · 17:40

Разгром с рекордом Ярмоленко: "Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" в матче УПЛ (видео)

Киевляне вплотную приблизились к тройке лидеров
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Разгром с рекордом Ярмоленко: "Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" в матче УПЛ (видео)
"Динамо" разгромило "Эпицентр" (фото: УПЛ)
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Киевское "Динамо" вернулось на победный путь в национальном первенстве, уверенно одолев каменец-подольский "Эпицентр". Поединок запомнился не только тремя сухими мячами в ворота гостей, но знаковым событием в истории украинского футбола.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.

УПЛ, 6-й тур

"Динамо" – "Эпицентр" – 3:0

Голы: Ярмоленко, 42, Лонвейк, 49, Пономаренко, 85

Исторический гол Ярмоленко

Первый тайм проходил с преимуществом хозяев, хотя гости также пытались огрызаться опасными контратаками. Развязка наступила на 42-й минуте: Николай Шапаренко отдал точную передачу Андрею Ярмоленко, а 36-летний капитан киевлян мощным ударом с острого угла под перекладину открыл счет.

Этот мяч стал 124-м для Ярмоленко в чемпионатах Украины. Благодаря этому результату вингер "Динамо" повторил исторический рекорд результативности УПЛ, сравнявшись с бывшим форвардом столичного клуба Максимом Шацких.

Касание Лонвейка и точка от Пономаренко

Сразу после перерыва, на 49-й минуте, "бело-синие" удвоили преимущество. Джастин Лонвейк в касание замкнул прострельную передачу Алексея Сыча с правого фланга.

Окончательную точку в матче на 85-й минуте поставил Матвей Пономаренко. Молодой нападающий отметился эффектным прямым ударом со штрафного, направив мяч в ближнюю "девятку" ворот "Эпицентра".

Победа 3:0 позволила "Динамо" прервать двухматчевую неудачную серию в чемпионате Украины и набрать 10 очков в пяти сыгранных поединках, поднявшись на четвертую строчку турнирной таблицы.

Накануне "Полесье" в матче с автоголом победило "Левый Берег" и вернуло себе лидерство в УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Ярмоленко
Главные матчи
УПЛ 14 сентября 15:30
Динамо - : - Эпицентр
УПЛ 14 сентября 18:00
Шахтер - : - Черноморец
Ла Лига 14 сентября 22:00
Вильярреал - : - Бетис
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