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Футбол 14 сентября 2026 · 16:40

Ярмоленко повторил исторический рекорд УПЛ и уже в шаге от абсолютного достижения (видео)

Гол в ворота "Эпицентра" позволил вингеру "Динамо" догнать Максима Шацких
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ярмоленко повторил исторический рекорд УПЛ и уже в шаге от абсолютного достижения (видео)
Андрей Ярмоленко (фото: ФК "Динамо")
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Андрей Ярмоленко забил гол "Эпицентру" в 6-м туре Премьер-лиги и повторил историческое достижение отечественных чемпионатов. Теперь лидер "Динамо" находится в одном мяче от единоличного рекорда результативности.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Шедевр с острого угла

36-летний вингер открыл счет в матче на 42-й минуте. Этот мяч стал для него 124-м в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины.

Благодаря этому результату вингер "Динамо" официально сравнялся с экс-нападающим киевского клуба Максимом Шацких, длительное время удерживавшим статус лучшего снайпера в истории первенства.

Переломный момент встречи произошел после комбинации на левом фланге штрафной. Николай Шапаренко вырезал точную передачу на Ярмоленко, после чего опытный вингер мощным ударом под перекладину с острого угла направил мяч в сетку ворот соперника.

Повторение рекорда

Этот гол позволил Ярмоленко достичь отметки в 124 забитых мяча в УПЛ и повторить державшийся годами рекорд результативности. Теперь Андрей находится в шаге от того, чтобы стать единоличным и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Следующий результативный удар вингера позволит ему опередить Максима Шацких и возглавить исторический реестр снайперов высшего дивизиона украинского футбола.

Сейчас исторический топ-5 снайперов чемпионата Украины выглядит так:

  • 1-2. Андрей Ярмоленко – 124
  • 1-2. Максим Шацких – 124
  • 3. Сергей Ребров – 123
  • 4. Евгений Селезнев – 117
  • 5. Андрей Воробей – 105

Ранее мы рассказали, как Миколенко стал лучшим в АПЛ и повторил достижения Ярмоленко.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Ярмоленко
Главные матчи
УПЛ 14 сентября 15:30
Динамо - : - Эпицентр
УПЛ 14 сентября 18:00
Шахтер - : - Черноморец
Ла Лига 14 сентября 22:00
Вильярреал - : - Бетис
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