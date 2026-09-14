Ярмоленко повторил исторический рекорд УПЛ и уже в шаге от абсолютного достижения (видео)

Андрей Ярмоленко забил гол "Эпицентру" в 6-м туре Премьер-лиги и повторил историческое достижение отечественных чемпионатов. Теперь лидер "Динамо" находится в одном мяче от единоличного рекорда результативности.

Шедевр с острого угла

36-летний вингер открыл счет в матче на 42-й минуте. Этот мяч стал для него 124-м в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины.

Благодаря этому результату вингер "Динамо" официально сравнялся с экс-нападающим киевского клуба Максимом Шацких, длительное время удерживавшим статус лучшего снайпера в истории первенства.

Переломный момент встречи произошел после комбинации на левом фланге штрафной. Николай Шапаренко вырезал точную передачу на Ярмоленко, после чего опытный вингер мощным ударом под перекладину с острого угла направил мяч в сетку ворот соперника.

Повторение рекорда

Этот гол позволил Ярмоленко достичь отметки в 124 забитых мяча в УПЛ и повторить державшийся годами рекорд результативности. Теперь Андрей находится в шаге от того, чтобы стать единоличным и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

Следующий результативный удар вингера позволит ему опередить Максима Шацких и возглавить исторический реестр снайперов высшего дивизиона украинского футбола.

Сейчас исторический топ-5 снайперов чемпионата Украины выглядит так: