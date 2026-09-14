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Теннис 14 сентября 2026 · 08:48

Со второй попытки: Зверев стал чемпионом US Open

Матч немца и американца Шелтона длился более трех с половиной часов
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Со второй попытки: Зверев стал чемпионом US Open
Для Зверева это был второй финал US open (Фото: usopen, Instagram)
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Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем US Open-2026. В решающем матче он одолел американца Бена Шелтона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход финального поединка

Встреча продолжалась более трех с половиной часов и завершилась победой немца со счетом 3:1 (6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2). Зверев уверенно взял стартовую партию, а во втором сете дожал американца на тайбрейке.

Шелтон сумел отыграться в третьем сете, реализовав сетпойнт при счете 6:5, однако в четвертой партии немец полностью контролировал ситуацию и пермиг со счетом 6:2.

Несмотря на то, что Бен Шелтон выполнил больше виннеров (47 против 31), Зверев одержал победу благодаря надежной игре на собственной подаче и меньшему количеству непринужденных ошибок (31 против 47 у соперника).

US Open-2026. Мужчины, финал

Александр Зверев (Германия) – Бен Шелтон (США) – 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2

Историческое достижение и рекорд

Для Зверева это второй в карьере и второй в сезоне титул на турнирах Grand Slam – ранее он также торжествовал на Уимблдоне. Таким образом, немец повторил достижение Бориса Беккера, став лишь вторым теннисистом из Германии в истории, кому покорились два "мейджера" в течение одного календарного года.

"Мы провели 30 лет без побед на Грендслемах, а теперь выиграли два в течение трех месяцев. Думаю, Бог видит, как тяжело мы работали, как страдали и через сколько боли прошли. Думаю, 2026-й год - результат всех предыдущих сезонов, которые у нас были", - отметил Зверев после матча.

Несмотря на триумф в Нью-Йорке, в мировом рейтинге Зверев остается на второй строчке, уступая итальянцу Яннику Синнеру, пропустившему американский Грендслем из-за повреждений.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина отобрала титул US Open и статус первой ракетки мира у "нейтральной" Соболенко.

Теги: Теннис
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