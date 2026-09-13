В одной попытке от медали: Дорощук стал четвертым в финале абсолютного ЧМ

Олег Дорощук занял четвертое место на Абсолютном чемпионате мира-2026 по легкой атлетике. В финале соревнований в секторе прыжков в высоту украинец преодолел отметку 2.26 метра. Победу одержал итальянец Джанмарко Тамбери, установивший лучший результат сезона в мире – 2:35.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Дорощук начал состязание с высоты 2.17 метра и взял ее с первой попытки. Украинец стал одним из четырех спортсменов, которым удалось сделать это без ошибок. Вместе с ним высоту преодолели мексиканец Эрик Портильо, поляк Матеуш Колоджейски и американец Джувон Гаррисон.
На отметке 2.22 метра Дорощук также не допустил ошибку и сразу покорил высоту. Такой же результат показали еще пятеро прыгунов, среди которых итальянец Джанмарко Тамбери, начавший свое выступление именно с этой высоты.
Показатель 2.22 метра стал безупречным для двух атлетов: это чех Ян Штефела и американец Тайус Уилсон.
На высоте 2.26 метра Дорощук потерпел первую неудачу, однако уже со второй попытки исправил ситуацию и преодолел планку. Три спортсмена, Портильо, Тамбери и Гаррисон, взяли 2.26 метра с первой попытки. Колоджейски не смог покорить эту высоту и завершил соревнования.
Следующей стала высота 2.30 метра. Ни одному из спортсменов не удалось взять его с первой попытки. Тамбери справился со второй, Гаррисон – из третьей.
Дорощук трижды не смог преодолеть 2.30 метра, из-за чего завершил выступление на четвертом месте.
В борьбе за золото Тамбери продолжил выступление и с первой попытки взял 2.33 метра. Гаррисон не смог преодолеть эту высоту и перенес попытку.
После этого итальянец с первой попытки покорил 2,35 метра, установив лучший результат сезона в мире. Гаррисон затруднился ответить на этот результат и завершил соревнование вторым.
Таким образом, Олег Дорощук занял четвертое место. Его финальным результатом стал показатель 2.26 метра.
Для Дорощука этот старт стал продолжением сильнейшего сезона. Перед Абсолютным чемпионатом мира украинец получил бронзовую награду в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Его лучший результат сезона – 2.33 метра, показанный в июне на мемориале Виталия Лонского в Бердичеве.
Ранее в женском секторе прыжков в высоту на Абсолютном чемпионате мира победу праздновала Ярослава Магучих.