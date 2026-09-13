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Другое 13 сентября 2026 · 21:23

В одной попытке от медали: Дорощук стал четвертым в финале абсолютного ЧМ

Украинец преодолел 2.26 метра, а победу одержал олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери с результатом 2.37 м.
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
В одной попытке от медали: Дорощук стал четвертым в финале абсолютного ЧМ
Олег Дорощук (фото: Ulf Schiller/athletix.ch)
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Олег Дорощук занял четвертое место на Абсолютном чемпионате мира-2026 по легкой атлетике. В финале соревнований в секторе прыжков в высоту украинец преодолел отметку 2.26 метра. Победу одержал итальянец Джанмарко Тамбери, установивший лучший результат сезона в мире – 2:35.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Дорощук без ошибок преодолел первые две высоты

Дорощук начал состязание с высоты 2.17 метра и взял ее с первой попытки. Украинец стал одним из четырех спортсменов, которым удалось сделать это без ошибок. Вместе с ним высоту преодолели мексиканец Эрик Портильо, поляк Матеуш Колоджейски и американец Джувон Гаррисон.

На отметке 2.22 метра Дорощук также не допустил ошибку и сразу покорил высоту. Такой же результат показали еще пятеро прыгунов, среди которых итальянец Джанмарко Тамбери, начавший свое выступление именно с этой высоты.

Показатель 2.22 метра стал безупречным для двух атлетов: это чех Ян Штефела и американец Тайус Уилсон.

Первая ошибка – на высоте 2.26 метра

На высоте 2.26 метра Дорощук потерпел первую неудачу, однако уже со второй попытки исправил ситуацию и преодолел планку. Три спортсмена, Портильо, Тамбери и Гаррисон, взяли 2.26 метра с первой попытки. Колоджейски не смог покорить эту высоту и завершил соревнования.

Следующей стала высота 2.30 метра. Ни одному из спортсменов не удалось взять его с первой попытки. Тамбери справился со второй, Гаррисон – из третьей.

Дорощук трижды не смог преодолеть 2.30 метра, из-за чего завершил выступление на четвертом месте.

Тамбери установил лучший результат сезона

В борьбе за золото Тамбери продолжил выступление и с первой попытки взял 2.33 метра. Гаррисон не смог преодолеть эту высоту и перенес попытку.

После этого итальянец с первой попытки покорил 2,35 метра, установив лучший результат сезона в мире. Гаррисон затруднился ответить на этот результат и завершил соревнование вторым.

Таким образом, Олег Дорощук занял четвертое место. Его финальным результатом стал показатель 2.26 метра.

Абсолютный ЧМ-2026. Прыжки в высоту, мужчины

  • Джанмарко Тамбери (Италия) - 2.37 м
  • Джувон Гаррисон (США) - 2.30 м
  • Эрик Портильо (Мексика) - 2.26 м
  • Олег Дорощук (Украина) - 2.26 м

Для Дорощука этот старт стал продолжением сильнейшего сезона. Перед Абсолютным чемпионатом мира украинец получил бронзовую награду в финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Его лучший результат сезона – 2.33 метра, показанный в июне на мемориале Виталия Лонского в Бердичеве.

Ранее в женском секторе прыжков в высоту на Абсолютном чемпионате мира победу праздновала Ярослава Магучих.

Теги: Легкая атлетика
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