Первая в истории: Магучих победила на абсолютном чемпионате мира в прыжках в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала первой в истории победительницей абсолютного чемпионата мира по прыжкам в высоту. Лидер сборной Украины стала единственной, кому удалось преодолеть высоту в 1.99 м.

Путь Ярославы к "золоту"

Магучих пропустила стартовую планку в 1.86 метра, а следующие отметки в 1.91 и 1.95 метра украинка преодолела с первой попытки. Высоту в 1.99 метра Ярослава преодолела со второй попытки.

При этом на этой высоте с ней соперничала только австралийка Никола Олислагерс. Однако ей не удалось преодолеть эту высоту.

Тройка лидеров выглядит следующим образом:

Ярослава Магучих (Украина) – 1.99 м. Никола Олислагерс (Австралия) – 1.95 м. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1.91 м.

Результаты других украинок

Также в секторе прыжков в высоту соревновались Ирина Геращенко и Юлия Левченко. К сожалению, Юлия выбыла из соревнований на отметке 1.91 м, допустив три ошибки.

Ирина Геращенко остановилась на отметке 1.95 метра, так же допустив три ошибки. В итоге Ирина и Юлия заняли пятое и шестое места соответственно