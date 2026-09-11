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Інше 11 вересня 2026 · 21:27

Перша в історії: Магучіх перемогла на абсолютному чемпіонаті світу у стрибках в висоту

Ще дві українки, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, потрапили до топ-6
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перша в історії: Магучіх перемогла на абсолютному чемпіонаті світу у стрибках в висоту
Магучіх виграла унікальну нагороду (Фото: europeanathletics, Штіефпкфь)
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала першою в історії переможницею абсолютного чемпіоната світу у стрибках в висоту. Лідерка збірної України стала єдиною, кому вдалось подолати висоту в 1.99 м.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Шлях Ярослави до "золота"

Магучіх пропустила стартову планку в 1.86 метри, а наступні позначки в 1.91 та 1.95 метри українка подолала з першої спроби. Висоту в 1.99 метри Ярослава подолала з другої спроби.

При цьому на цій висоті з нею змагалась лише австралійка Нікола Оліслагерс. Проте їй не вдалось подолати цю висоту.

Трійка лідерок виглядає таким чином:

  1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1.99 м.
  2. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1.95 м.
  3. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1.91 м.

Результати інших українок

Також в секторі стрибків у висоту змагались Ірина Геращенко та Юлія Левченко. На жаль, Юлія вибула зі змагань на позначці 1.91 м, припустившись трьох помилок.

Ірина Геращенко зупинилась на позначці 1.95 метри, так само припустившись трьох помилок. В підсумку Ірина та Юлія посіли п'яте та шосте місця відповідно

Раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх вразила образом на червоній доріжці перед історичним ЧС.

Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх Ірина Геращенко
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