Матч іміджу для ван Леувена, можливий дебют новачка "Динамо": прев'ю 6-го туру УПЛ

Чемпіонат України з футболу набирає обертів. На черзі – 6-й тур Української Прем'єр-ліги. Впродовж чотирьох днів (11-14 вересня) буде зіграно 8 матчів. У п'ятницю "Карпати" спробують повернутися на вершину турнірної таблиці у матчі проти "Колоса", а "Шахтар" та "Динамо" свої зустрічі із "Чорноморцем" та "Епіцентром" відповідно проведуть у понеділок.

6-й тур УПЛ: розклад матчів

Окрім стартового матчу "Колос" – "Карпати" у п'ятницю, три матчі зіграють у суботу: у Кривому Розі "Кривбас" зустрінеться із "Харковом", у Черкасах ЛНЗ протистоятиме "Оболоні", а у Рівному "Верес" зустрінеться із "Кудрівкою".

У неділю "Полісся" у Житомирі зіграє із "Лівим Берегом", а "Буковина" у Кам'янець-Подільському матиме справу із "Зорею".

Завершиться тур у понеділок: "Динамо" у Києві гратиме із "Епіцентром", а "Шахтар" у Львові прийматиме "Чорноморець".

Розклад матчів 6-го туру УПЛ (графіка: Sport RBC.UA)

"Колос" – "Карпати"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Колоса": 4

Перемога "Карпат": 1

Нічия: 1

: перемога "Колоса" – 3.42, нічия – 3.59, перемога "Карпат" – 2.18.

У поточному чемпіонаті залишається три команди, які в 5 турах не здобули жодної перемоги. Це "Колос", "Лівий Берег", "Оболонь" та "Кудрівка". Навряд у Ковалівці мріяли про таке розташування у турнірній таблиці після стартових турів. Так, "Колос" з об'єктивних причин не зіграв виїзний матч із "Чорноморцем", але це наразі не сильно впливає на впертий факт: ковалівці невдало розпчали цей чемпіонат.

У "Карпат" все навпаки: львів'яни стали приємним відкриттям поточного сезону, поступившись лише "Шахтарю" у попередньому турі і зігравши внічию із "Лівим Берегом". У випадку гостьової перемоги над "Колосом", "Карпати" тимчасово повернуться собі перше місце у таблиці. Принаймні, поки свій матч у неділю не зіграє "Полісся".

"Кривбас" – "Харків"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Кривбаса": 4

Перемога "Харкова": 1

Нічия: 1

: перемога "Кривбаса" – 5.33, нічия – 4.33, перемога "Харкова" – 1.58.

Матч із особливим значенням для керманича "Кривбаса" Патріка ван Леувена. В 2024-2025 роках він тренував тоді ще "Металіст 1925" і не зміг вирішити поставлених завдань. Тепер нідерландський фахівець має достатньо мотивації, аби довести, що ті невдачі були лише неприємним збігом обставин.

"Харків" в останніх турах має прекрасну статистику: в двох матчах команда Младена Бартуловича виграла в суху (3:0 у "Зорі" і 5:0 у "Оболоні"), відтак про тимчасові труднощі говорити вже неактуально. Від "Харкова" цього сезону чекають боротьбу за медалі, однак у Кривому Розі фаворитам часто не щастить.

ЛНЗ – "Оболонь"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "ЛНЗ": 3

Перемога "Оболонь": 2

Нічия: 1

: перемога "ЛНЗ" – 1.37, нічия – 4.50, перемога "Оболоні" – 10.00.

ЛНЗ все ще має проблеми із реалізацією моментів: після світлого спалаху у матчі із "Чорноморцем" (2:0), команда Віталія Пономарьова знову взялася за старе. Спочатку програли "Вересу" (0:1), а минулого туру зіграли внічию із "Динамо" (0:0). "Оболонь" – ідеальний суперник, щоб спробувати поліпшити свою статистику забитих м'ячів.

Плюс, "Оболонь" має ще більші проблеми в атаці, ніж черкаська команда. Це не жарт: в 5 турах "пивовари" не забили жодного м'яча. У трьох випадках цього було достатньо для того, щоб набрати по одному очку, але різниця забитих і пропущених у киян майже найгірша у чемпіонаті – 0-8. Сумніше цей показник лише у "Кудрівки" (2-13).

Перемога дозволить ЛНЗ повернутися у топ-6, а от якщо виграє "Оболонь", то біло-зелені піднімуться у першу вісімку чемпіонату.

"Верес" – "Кудрівка"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога "Вереса": 1

Перемога "Кудрівки": 0

Нічия: 1

: перемога "Вереса" – 2.20, нічия – 3.14, перемога "Кудрівки" – 3.60.

"Верес" втратив Натанаеля Блера, який переніс операцію і найближчим часом команді не допоможе. Утім, рівняни зі своїм харизматичним головним тренером Олегом Шандруком в останніх матчах не знають поразок: нічия із "Епіцентром" (0:0), перемога над ЛНЗ (1:0) та ще одна мирова із "Зорею" (1:1).

"Кудрівка" наразі виглядає як явний претендент на останню позицію. Команда Олександра Протченка так і не знайшла заміни минулорічним лідерам Андрію Сторчоусу та Олександру Козаку і в цілому виглядає блідою тінню самої себе. Матч із "Вересом" – шанс взяти бодай один і дуже важливий заліковий бал.

"Полісся" – "Лівий Берег"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога "Полісся": 0

Перемога "Лівого Берега": 0

Нічия: 2

: перемога "Полісся" – 1.38, нічия – 4.50, перемога "Лівого Берега" – 8.50.

"Полісся" на початку сезону у внутрішніх змаганнях зазнало лише однієї поразки – від "Зорі" (1:2). Особливо яскравою вийшла перемога над "Шахтарем" (2:0). Після того команда Ротаня двічі обіграла "Кудрівку" – у чемпіонаті (5:1) та Кубку (2:0).

"Лівий Берег" у нинішньому розіграші УПЛ ще не перемагав, але Олександр Рябоконь, певно, найдосвідченіший тренер серед усіх, хто наразі тренує команди елітного дивізіону українського футболу. Тому варто очікувати тактичних сюрпризів.

До речі, цей матч мали грати у Києві, але з безпекових міркувань клуби домовилися провести цю гру у Житомирі. Тому і матч почнеться не о 13:00, а о 15:30.

"Буковина" – "Зоря"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Буковини": 2

Перемога "Зорі": 3

Нічия: 1

: перемога "Буковини" – 2.71, нічия – 3.20, перемога "Зорі" – 2.62.

Після того, як "Буковина" сенсаційно розтрощила "Динамо", команда Сергія Шищенка зіграла в нульову нічию із "Епіцентром". В цілому, процес адаптації чернівецької команди до УПЛ ще триває.

А от "Зоря" – одна з довгожителів найвищого за рангом чемпіонату України з футболу. Команда Віктора Скрипника поки не може похизуватися стабільністю: приємні несподіванки на кшталт перемоги над "Поліссям" луганці чергують із дивними поразками, як було в матчах із "Кривбасом" (1:3) або "Харковом" (0:3). Тому визначити фаворита недільного матчу у Кам'янець-Подільському буде нелегко.

"Динамо" – "Епіцентр"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога "Динамо": 2

Перемога "Епіцентра": 0

Нічия: 0

: перемога "Динамо" – 1.44, нічия – 4.50, перемога "Епіцентра" – 7.00.

Минулого сезону "Епіцентр" двічі розгромно програвав "Динамо" – 0:4 та 1:4. Тому з точки зору мотивації у команди Сергія Нагорняка не має бути проблем. Додайте сюди не дуже переконливий виступ "Динамо" в останніх матчах – про розгромну поразку від "Буковини" ми згадували вище, а у четвер кияни натужно виграли у представника Другої ліги вінницької "Ниви" в рамках 1/16 фіналу Кубка України.

"Епіцентр" поніс суттєву кадрову втрату в останні тижні серпня: до "Карпат" перейшов ідейний натхненник атакувальної ланки кам'янець-подільської команди Хоакін Сіфуентес. А от у "Динамо" додалося нових гравців і тепер задача Ігоря Костюка – зліпити класний колектив. Відкритим питанням залишається участь у цьому матчі Віталія Буяльського, який не грав із ЛНЗ та "Нивою" через ушкодження.

До речі, у кубковому матчі за "Динамо" грали Владислав Супряга та новачок команди Кеассе Ба. Цілком можливо, що івуарійський вінгер дебютує і у чемпіонаті, в матчі проти "Епіцентра".

"Шахтар" – "Чорноморець"

Історія зустрічей в УПЛ: 57 матчів

Перемога "Шахтаря": 42

Перемога "Чорноморця": 7

Нічия: 8

: перемога "Шахтаря" – 1.13, нічия – 8.00, перемога "Чорноморця" – 19.00.

Протистояння із багатою історією, в якій було місце і перемогам "Чорноморця" над "Шахтарем". Траплялося таке вкрай рідко, але нічого неможливого не існує. Тим паче, "Шахтар" вже встиг познайомитися із поразкою у цьому чемпіонаті, програвши "Поліссю".

"Чорноморець" формує команду на ходу, і Роман Григорчук згадував про це в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA. Наразі вимагати або чекати від одеситів якихось вау-результатів, напевно, буде занадто зухвало. Тим паче, клуб постійно потерпає від російських агресорів, які то в базу поцілять, то стадіон пошкодять.

Однак один козир у "Чорноморця" може зіграти – "Шахтар" на цей матч повернеться після вояжу до Нідерландів, де "гірники" зіграли внічию із ПСВ в 1-му турі Ліги чемпіонів. Втома суперника може зіграти хорошу службу одеській команді.

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