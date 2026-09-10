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Футбол 10 вересня 2026 · 21:49

Витримали фінальний тиск: "Шахтар" зберіг нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів

Команди обмінялися голами на екваторі поєдинку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Витримали фінальний тиск: "Шахтар" зберіг нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів
"Гірники" та ПСВ розійшлися миром (Фото: УЄФА)
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Донецький "Шахтар" стартував в Лізі чемпіонів - суперником "гірників" був нідерландський ПСВ. Донеччани змогли витримати тиск господарів та зберегли нічию.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Ліга чемпіонів-2026/27. Загальний етап, 1-й тур

ПСВ - "Шахтар" - 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: Дест, 48 - Мендоса, 45+1.

Гол у роздягальню

"Шахтар" активно почав матч, і багато володів м'ячем у стартові 1520 хвилин. Проте ПСВ зробив це володіння здебільшого стерильним - адже якихось небезпечних моментів біля воріт Коваржа не виникало.

Нідерландці, натомість, створювали небезпеку біля воріт Різника. А в середині першого тайму ще й прибрали під контроль м'яч. Проте гол зрештою забив саме "Шахтар" - вже в компенсований час Мендоса змістився з фланга ближче до центру та закрутив м'яч низом під дальню стійку.

Швидка відповідь ПСВ

Другий тайм розпочався дзеркально першому - тільки тепер ПСВ не просто почав з тиску - а швидко забив. На 48-й хвилині Дест відгукнувся на пас Обіспо з флангу та в дотик замкнув передачу ударом в правий кут воріт "гірників".

В наступні 15-20 хвилин обидві команди розвили непогані швидкості (хоча небезпеку здебільшого створювали саме господарі), але ближче до 60-ї хвилини цей запал зменшився - і гра повернулася до більш спокійного перебігу.

Тож попри спроби ПСВ атакувати та організувати фінальну навалу, "Шахтар" достатньо спокійно витримав цей тиск та утримав нічию на виїзді.

Раніше ми повідомляли, що вчора "Ліверпуль" здобув вольову перемогу над "Атлетико".

Теги: Футбол
Головні матчі
Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
ПСВ - : - Шахтар
Ліга чемпіонів 10 вересня 19:45
Фенербахче - : - Рома
Ліга чемпіонів 10 вересня 22:00
Баварія - : - Буде-Глімт
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