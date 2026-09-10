Витримали фінальний тиск: "Шахтар" зберіг нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" стартував в Лізі чемпіонів - суперником "гірників" був нідерландський ПСВ. Донеччани змогли витримати тиск господарів та зберегли нічию.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Ліга чемпіонів-2026/27. Загальний етап, 1-й тур
ПСВ - "Шахтар" - 1:1 (0:1, 1:0)
Голи: Дест, 48 - Мендоса, 45+1.
"Шахтар" активно почав матч, і багато володів м'ячем у стартові 1520 хвилин. Проте ПСВ зробив це володіння здебільшого стерильним - адже якихось небезпечних моментів біля воріт Коваржа не виникало.
Нідерландці, натомість, створювали небезпеку біля воріт Різника. А в середині першого тайму ще й прибрали під контроль м'яч. Проте гол зрештою забив саме "Шахтар" - вже в компенсований час Мендоса змістився з фланга ближче до центру та закрутив м'яч низом під дальню стійку.
Другий тайм розпочався дзеркально першому - тільки тепер ПСВ не просто почав з тиску - а швидко забив. На 48-й хвилині Дест відгукнувся на пас Обіспо з флангу та в дотик замкнув передачу ударом в правий кут воріт "гірників".
В наступні 15-20 хвилин обидві команди розвили непогані швидкості (хоча небезпеку здебільшого створювали саме господарі), але ближче до 60-ї хвилини цей запал зменшився - і гра повернулася до більш спокійного перебігу.
Тож попри спроби ПСВ атакувати та організувати фінальну навалу, "Шахтар" достатньо спокійно витримав цей тиск та утримав нічию на виїзді.
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