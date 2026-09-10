"Шахтар" стартує в Лізі чемпіонів-2026/27: де і коли дивитися матч проти ПСВ

Донецький "Шахтар" у четвер, 10 вересня, стартує в основному раунді Ліги чемпіонів-2026/27. Першим суперником українського клубу стане чемпіон Нідерландів ПСВ.
Де і коли дивитися матч – підкаже Sport RBC.UA.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, початок – о 19:45 за київським часом. Головним арбітром зустрічі призначений турецький рефері Хаміт Умут Мелер.
Обидві команди підійшли до стартового матчу єврокубка з хорошими результатами у внутрішніх чемпіонатах.
ПСВ у п'ятому турі Ередивізі здобув гостьову перемогу над "Аяксом" Віктора Циганкова з рахунком 3:1. Ейндховенці пропустили першими, але ще до перерви зрівняли рахунок, а в компенсований до другого тайму час забили двічі. Після п'яти турів ПСВ має 13 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці. Лідирує АЗ, який набрав 15 балів.
"Шахтар" своєю чергою обіграв у гостях "Карпати" з рахунком 2:1. Після п'яти турів УПЛ гірники мають 12 очок і ділять першу сходинку з "Поліссям".
Майбутня зустріч стане лише другою в історії протистояння ПСВ та "Шахтаря" в єврокубках. Перший матч відбувся зовсім нещодавно. У сезоні-2024/25 команди зустрілися на загальному етапі Ліги чемпіонів також в Ейндховені.
Тоді "Шахтар" тривалий час контролював ситуацію і до 86-ї хвилини перемагав 2:0. Однак кінцівка зустрічі стала справжнім кошмаром для українського клубу. ПСВ забив на 87-й хвилині, а потім відзначився ще двічі у компенсований час. У підсумку нідерландці здійснили неймовірний камбек і вирвали перемогу з рахунком 3:2.
Загалом ПСВ 15 разів зустрічався в єврокубках з українськими командами. Представники України здобули шість перемог, тричі зіграли внічию та шість разів поступилися. Різниця забитих і пропущених м'ячів у цих протистояннях на користь українських клубів – 19:17.
Окрім "Шахтаря", проти ПСВ у різні роки грали "Динамо", "Дніпро", "Металіст" та "Чорноморець".
Матчі українських команд проти ПСВ в єврокубках:
В Україні поєдинок у прямому ефірі буде доступний на медіасервісі MEGOGO. Початок матчу – о 19:45 за київським часом, а передматчева студія стартує о 18:30.
Трансляцію покажуть на поп-ап-каналі "MEGOGO Футбол 1", а також у розділі "Спорт". Для перегляду матчу необхідна підписка "Спорт" або будь-який тариф з лінійки "MEGOPACK": "Максимальна", N+S або Y. На загальнодоступних телеканалах безкоштовна трансляція матчу не запланована.
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