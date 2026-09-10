"Шахтар" стартує в Лізі чемпіонів-2026/27: де і коли дивитися матч проти ПСВ

Де і коли дивитися матч – підкаже Sport RBC.UA .

Старт у Ейндховені

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені, початок – о 19:45 за київським часом. Головним арбітром зустрічі призначений турецький рефері Хаміт Умут Мелер.

Обидві команди підійшли до стартового матчу єврокубка з хорошими результатами у внутрішніх чемпіонатах.

ПСВ у п'ятому турі Ередивізі здобув гостьову перемогу над "Аяксом" Віктора Циганкова з рахунком 3:1. Ейндховенці пропустили першими, але ще до перерви зрівняли рахунок, а в компенсований до другого тайму час забили двічі. Після п'яти турів ПСВ має 13 очок і посідає друге місце в турнірній таблиці. Лідирує АЗ, який набрав 15 балів.

"Шахтар" своєю чергою обіграв у гостях "Карпати" з рахунком 2:1. Після п'яти турів УПЛ гірники мають 12 очок і ділять першу сходинку з "Поліссям".

Драма в першій грі суперників

Майбутня зустріч стане лише другою в історії протистояння ПСВ та "Шахтаря" в єврокубках. Перший матч відбувся зовсім нещодавно. У сезоні-2024/25 команди зустрілися на загальному етапі Ліги чемпіонів також в Ейндховені.

Тоді "Шахтар" тривалий час контролював ситуацію і до 86-ї хвилини перемагав 2:0. Однак кінцівка зустрічі стала справжнім кошмаром для українського клубу. ПСВ забив на 87-й хвилині, а потім відзначився ще двічі у компенсований час. У підсумку нідерландці здійснили неймовірний камбек і вирвали перемогу з рахунком 3:2.

Як ПСВ грав з українськими клубами

Загалом ПСВ 15 разів зустрічався в єврокубках з українськими командами. Представники України здобули шість перемог, тричі зіграли внічию та шість разів поступилися. Різниця забитих і пропущених м'ячів у цих протистояннях на користь українських клубів – 19:17.

Окрім "Шахтаря", проти ПСВ у різні роки грали "Динамо", "Дніпро", "Металіст" та "Чорноморець".

Матчі українських команд проти ПСВ в єврокубках:

1974/75, КВК. "Динамо" – ПСВ – 3:0, 1:2

1985/86, КУ. "Дніпро" – ПСВ – 1:0, 2:2

1997/98, ЛЧ. "Динамо" – ПСВ – 1:1, 3:1

2000/01, ЛЧ. "Динамо" – ПСВ – 0:1, 1:2

2010/11, ЛЄ. "Металіст" – ПСВ – 0:2, 0:0

2012/13, ЛЄ. "Дніпро" – ПСВ – 2:0, 2:1

2013/14, ЛЄ, "Чорноморець" – ПСВ – 0:2, 1:0

2024/25, ЛЧ. ПСВ – "Шахтар" – 3:2

Де і коли дивитися гру

В Україні поєдинок у прямому ефірі буде доступний на медіасервісі MEGOGO. Початок матчу – о 19:45 за київським часом, а передматчева студія стартує о 18:30.

Трансляцію покажуть на поп-ап-каналі "MEGOGO Футбол 1", а також у розділі "Спорт". Для перегляду матчу необхідна підписка "Спорт" або будь-який тариф з лінійки "MEGOPACK": "Максимальна", N+S або Y. На загальнодоступних телеканалах безкоштовна трансляція матчу не запланована.