Мудрик знову поза грою: отримав невтішний вердикт у Лондоні та пропустить матчі збірної

Михайло Мудрик зазнав ушкодження під час тренувального процесу в лондонському "Тоттенгемі" та ризикує вибути з ладу на тривалий термін.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Football.London .

Травма на тренуванні "Тоттенгема"

Повідомляється, що українець пошкодив гомілкостоп під час одного з тренувань "Тоттенгема". Очікується, що через травму Мудрик не зіграє у матчі четвертого туру АПЛ проти "Евертона", який відбудеться 12 вересня.

Спочатку повідомлялося, що футболіст може повернутися до тренувань після міжнародної паузи. Водночас інсайдер Фабріціо Романо навів значно менш оптимістичний прогноз щодо відновлення українця.

За його інформацією, Мудрик може залишатися поза грою від шести до восьми тижнів. Раніше фотографію футболіста зі спеціальним ортопедичним взуттям на нозі опублікував акаунт Hotspur Lane.

Повернення у збірну відкладається

Травма Мудрика може стати проблемою і для збірної України. Заявку команди Андреа Мальдери на найближчі матчі Ліги націй мають оголосити під час прес-конференції 16 вересня.

Раніше асистент головного тренера збірної Тарас Степаненко повідомляв, що Мудрик може потрапити до розширеного списку національної команди. Водночас остаточне рішення тренерський штаб мав ухвалити з урахуванням фізичного стану та форми футболіста.

Збірна України у сезоні-2026/27 виступатиме у дивізіоні B Ліги націй. Суперниками українців у групі стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери проведе 25 вересня проти Угорщини.

26 хвилин на полі

Українець перейшов до "Тоттенгема" 1 вересня на правах річної оренди з "Челсі" з опцією викупу. Дебют вінгера за "шпор" відбувся у третьому турі АПЛ проти "Ноттінгем Форест". Мудрик вийшов на поле на 74-й хвилині, а матч завершився нульовою нічиєю.

Ця гра стала для українця першою офіційною з листопада 2024 року. Таким чином, після тривалої паузи Мудрик отримав лише 26 хвилин ігрового часу за нову команду, після чого знову опинився в лазареті.