Мудрик снова вне игры: получил неутешительный вердикт в Лондоне и пропустит матчи сборной

Михаил Мудрик получил повреждение во время тренировочного процесса в лондонском "Тоттенхеме" и рискует выбыть из строя на длительный срок.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Football.London .

Травма на тренировке "Тоттенхема"

Сообщается, что украинец повредил голеностоп во время одной из тренировок "Тоттенхема". Ожидается, что из-за травмы Мудрик не сыграет в матче четвертого тура АПЛ против "Эвертона", который состоится 12 сентября.

Первоначально сообщалось, что футболист может вернуться к тренировкам после международной паузы. В то же время инсайдер Фабрицио Романо привел гораздо менее оптимистичный прогноз по восстановлению украинца.

По его информации, Мудрик может оставаться вне игры от шести до восьми недель. Ранее фотографию футболиста со специальной ортопедической обувью на ноге опубликовал аккаунт Hotspur Lane.

Возвращение в сборную откладывается

Травма Мудрика может оказаться проблемой и для сборной Украины. Заявку команды Андреа Мальдеры на ближайшие матчи Лиги наций должны объявить на пресс-конференции 16 сентября.

Ранее ассистент главного тренера сборной Тарас Степаненко сообщал, что Мудрик может попасть в расширенный список национальной команды. В то же время, окончательное решение тренерский штаб должен был принять с учетом физического состояния и формы футболиста.

Сборная Украины в сезоне-2026/27 будет выступать в дивизионе B Лиги наций. Соперниками украинцев в группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия. Первый матч команда Мальдеры проведет 25 сентября против Венгрии.

26 минут на поле

Украинец перешел в "Тоттенхем" 1 сентября на правах годовой аренды из "Челси" с опцией выкупа. Дебют вингера за "шпор" состоялся в третьем туре АПЛ против "Ноттингем Форест". Мудрик вышел на поле на 74-й минуте, а матч завершился нулевой ничьей.

Эта игра стала для украинца первой официальной с ноября 2024 года. Таким образом, после продолжительной паузы Мудрик получил всего 26 минут игрового времени за новую команду, после чего снова оказался в лазарете.