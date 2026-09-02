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Футбол 02 сентября 2026 · 00:17

Мудрик официально сменил клуб в АПЛ и воссоединился с бывшим тренером

"Тоттенхэм" Роберто Де Дзерби арендовал вингера "Челси" и получил право на выкуп
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Мудрик официально сменил клуб в АПЛ и воссоединился с бывшим тренером
Михаил Мудрик остается в АПЛ (фото: tottenhamhotspur.com)
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Украинский вингер Михаил Мудрик официально стал игроком "Тоттенхэма". 25-летний футболист будет выступать за лондонский клуб в сезоне 2026/27 на правах аренды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт клуба.

Детали перехода

"Тоттенхэм" объявил о подписании Мудрика в последний день трансферного окна. Арендное соглашение рассчитано на весь сезон-2026/27.

Лондонский клуб также получил опцию выкупа украинского футболиста за 88 млн. евро.

Для Мудрика этот переход означает возвращение к работе с Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист возглавлял "Шахтер" в сезоне-2021/22, когда украинец стал одним из ключевых футболистов донецкой команды.

"Я очень рад. Не могу дождаться начала тренировок и матчей за клуб. Я очень рад воссоединиться с Роберто Де Дзерби", – заявил Мудрик после перехода.

По словам украинца, его сильными сторонами являются скорость и креативность. Футболист также подчеркнул, что хочет помогать команде как в атаке, так и в обороне.

Мудрик официально сменил клуб в АПЛ и воссоединился с бывшим тренером

Что сказал Де Дзерби о Мудрике

Де Дзерби хорошо знает возможности украинского вингера благодаря совместной работе в "Шахтере". Тренер ожидает, что Мудрик поможет команде благодаря скорости и сильной игре один в один.

"У него есть качества, чтобы менять ход матча благодаря своей скорости и способности обыгрывать соперников один в один. Это очень талантливый атакующий игрок", - сказал Де Дзерби.

В то же время наставник "Тоттенхэма" отметил, что будет много требовать от украинца, однако клуб должен помочь ему продемонстрировать свою лучшую версию.

Ранее мы писали, что Малиновский и Батагов официально остались без тренера в "Трабзонспоре".

Теги: Чемпионат Англии Челси Тоттенхэм
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