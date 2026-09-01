Стародубцева впервые в карьере вышла во второй круг US Open

Шестая ракетка Украины и 58-я в мировом рейтинге Юлия Стародубцева успешно стартовала на Открытом чемпионате США. В первом круге US Open-2026 она уверенно одолела представительницу Германии Эллу Зайдель.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча .

US Open-2026. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Элла Зайдель (Германия) – 6:2, 6:2

Четыре часа ожидания и быстрая победа

Матч между Стародубцевой и Зайдель состоялся 1 сентября на корте №13 в Нью-Йорке. Начало встречи несколько раз переносили из-за дождя, а теннисистки вышли на корт почти на четыре часа позже первоначально запланированного времени.

Несмотря на длительное ожидание, украинка сразу захватила инициативу. Стародубцева уверенно контролировала ход поединка и не позволила сопернице навязать свою игру.

Встреча завершилась победой Юлии в двух сетах – 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 17 минут.

Исторический результат Стародубцевой

Для Стародубцевой это первая победа в основной сетке US Open, которая позволила ей выйти во второй круг.

До этого украинка дважды выступала в основной сетке американского "мейджора" – в 2024 и 2025 годах – и оба раза завершала выступление уже после первого матча. Еще один раз Юлия не смогла преодолеть квалификацию.

Это была вторая очная встреча Стародубцевой и Зайдель. Первый матч состоялся в 2024 году на турнире в Португалии, где украинка также одержала победу.

Теперь Стародубцева сыграет во втором круге US Open-2026. Ее следующей соперницей станет победительница матча между 32-й сеяной Марией Саккари из Греции и американкой Робин Монтгомери, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.

Таким образом, Стародубцева стала третьей украинкой во втором круге US Open-2026. Ранее стартовые матчи выиграли Элина Свитолина и Марта Костюк.

В свою очередь, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур свои поединки первого круга проиграли. В ночь на 2 сентября свой стартовый матч на турнире проведет Александра Олейникова.