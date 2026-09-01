Суркис принял решение: кто будет тренировать "Динамо" в матче против ЛНЗ

Президент "Динамо" Игорь Суркис решил не увольнять Игоря Костюка с должности главного тренера после поражения от "Буковины". Специалист будет тренировать киевлян и в матче против ЛНЗ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Игоря Бурбаса .

Решение президента

По имеющейся информации, именно 50-летний специалист выведет "Динамо" на матч против ЛНЗ в воскресенье, 6 сентября.

"Однако, насколько понимаю я, это вовсе не означает, что кредит доверия к наставнику безлимитный. Возможно, он уже исчерпан, однако к замене в клубе подходят очень взвешенно", - отметил Бурбас.

Также есть информация, что руководство киевлян не уверено, что сможет быстро найти специалиста, который сможет достойно заменить Костюка во главе "бело-синих".

Карьера Костюка и поражение от "Буковины"

Игорь Владимирович начал карьеру главного тренера во взрослом футболе именно в "Динамо". В прошлом сезоне он в качестве "и.о." заменил Александра Шовковского. Первый матч под его руководством "Динамо" проиграло – тоже дебютанту УПЛ – "Полтави" со счетом 1:2.

В общей сложности он провел во главе "Динамо" 29 матчей. В них киевляне 18 раз победили, трижды сыграли вничью и восемь раз потерпели поражение.

Последним поражением стал разгром от "Буковины" – другой дебютант высшей лиги победил столичный гранд со счетом 3:0.