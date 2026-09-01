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Футбол 01 сентября 2026 · 11:20

"Сегодня мы вас подвели": Ярмоленко эмоционально извинился за погром от "Буковины"

Лидер "Динамо" взял ответственность за фиаско на себя и извинился перед болельщиками
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Сегодня мы вас подвели": Ярмоленко эмоционально извинился за погром от "Буковины"
Ярмоленко взял на себя ответственность за результат (Фото: ФК "Динамо")
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Лидер и капитан "Динамо" Андрей Ярмоленко публично прокомментировал сенсационное поражение команды в 4 туре Украинской Премьер-лиги. Столичный клуб разгромно уступил черновицкой "Буковине" со счетом 0:3.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Андрея Ярмоленко .

Публичные извинения и самокритика

После завершения поединка опытный вингер отказался от общения с журналистами в микст-зоне, однако впоследствии опубликовал эмоциональное обращение к болельщикам в своих соцсетях.

"Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мне очень стыдно за сегодняшнюю игру. Я понимаю ваше разочарование, злость и боль от такого результата... Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы от нас ожидаете. Сегодня мы вас подвели. Извините", - написал Ярмоленко.

Футболист также взял на себя ответственность за результат и свою игру. Но добавил, что ему не удалось достучаться до партнеров.

&quot;Сегодня мы вас подвели&quot;: Ярмоленко эмоционально извинился за погром от &quot;Буковины&quot;Обращение Ярмоленко к фанатам (Фото: yarmolenkoandrey, Instagram)

Турнирное положение и последующие поединки

После четырех туров УПЛ (в которых киевляне провели три матча) в активе "Динамо" остается 6 баллов. Сейчас киевляне занимают 6-е место в турнирной таблице.

Шанс реабилитироваться перед собственными трибунами "бело-синие" будут в следующем туре. В субботу, 6 сентября, киевляне будут принимать черкасский ЛНЗ. Начало встречи намечено на 18:00.

Ранее мы сообщали, что "Динамо" потерпело разгром в УПЛ из-за фатальных ошибок голкипера.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Ярмоленко
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