Довбик не забил: "Болонья" драматично уступила в Серии А (видео)

Украинский нападающий Артем Довбик снова остался без забитых мячей, а его новый клуб "Болонья" потерпел обидное поражение во 2-м туре итальянской Серии А.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Поединок с "Аталантой" в Бергамо проходил в ожесточенной борьбе, где гости выглядели даже острее хозяев. В первом тайме "Болонья" имела несколько отличных шансов, чтобы открыть счет: опасные удары Николо Камбьяги и Федерико Бернардески только благодаря мастерству голкипера Марко Карнесекки и штанге не превратились в голы.
"Аталанта" ответила острым выпадом Джакомо Распадори, однако Лукаш Скорупский спас гостей.
После перерыва "россоблу" продолжали владеть преимуществом, активно ища пути к воротам соперника, но подвела реализация.
На 60-й минуте на поле вышел Артем Довбик. Как и в дебютном матче против "Лацио", украинец начал встречу со скамейки запасных. Форвард активно включился в игру, постоянно цеплялся за мяч и нанес несколько ударов, но в решающих моментах промахнулся.
Когда поединок уверенно направлялся к нулевой ничьей, произошла развязка на шестой добавленной минуте. Лазарь Самарджич отчаянным точным ударом вырвал победу для "Аталанты" - 1:0.
(видео MEGOGO)
После двух туров "Болонья" продолжает идти с нулем в турнирной таблице, не забив ни одного мяча. В следующем туре 6 сентября команда Довбика примет "Сассуоло".
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