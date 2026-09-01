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Футбол 01 сентября 2026 · 00:24

Довбик не забил: "Болонья" драматично уступила в Серии А (видео)

Украинский форвард вышел на замену, его команда снова проиграла
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Довбик не забил: "Болонья" драматично уступила в Серии А (видео)
Артем Довбик (фото: Getty Images)
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Украинский нападающий Артем Довбик снова остался без забитых мячей, а его новый клуб "Болонья" потерпел обидное поражение во 2-м туре итальянской Серии А.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Утраченые шансы "Болоньи"

Поединок с "Аталантой" в Бергамо проходил в ожесточенной борьбе, где гости выглядели даже острее хозяев. В первом тайме "Болонья" имела несколько отличных шансов, чтобы открыть счет: опасные удары Николо Камбьяги и Федерико Бернардески только благодаря мастерству голкипера Марко Карнесекки и штанге не превратились в голы.

"Аталанта" ответила острым выпадом Джакомо Распадори, однако Лукаш Скорупский спас гостей.

После перерыва "россоблу" продолжали владеть преимуществом, активно ища пути к воротам соперника, но подвела реализация.

Выход Довбика и драматический финал

На 60-й минуте на поле вышел Артем Довбик. Как и в дебютном матче против "Лацио", украинец начал встречу со скамейки запасных. Форвард активно включился в игру, постоянно цеплялся за мяч и нанес несколько ударов, но в решающих моментах промахнулся.

Когда поединок уверенно направлялся к нулевой ничьей, произошла развязка на шестой добавленной минуте. Лазарь Самарджич отчаянным точным ударом вырвал победу для "Аталанты" - 1:0.

(видео MEGOGO)

После двух туров "Болонья" продолжает идти с нулем в турнирной таблице, не забив ни одного мяча. В следующем туре 6 сентября команда Довбика примет "Сассуоло".

Ранее мы рассказали о черной полосе Руслана Малиновского в турецком "Трабзонспоре".

Теги: Футбол Чемпионат Италии Артем Довбик
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