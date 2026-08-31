Черная полоса для украинца: Малиновский в дополнение к удалению получил травму

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Трабзонспора" .

Детали травмы и заявление медиков

Причиной обращения к врачам стала боль во внутренней части левого колена украинского хавбека, вызванная сильным ударом. Углубленное медицинское обследование определило характер повреждения.

"После осмотра и МРТ-сканирования из-за боли во внутренней части левого колена нашего игрока Руслана Малиновского, вызванного ударом, был обнаружен распространенный отек мягких тканей и костей во внутренней части колена. Наша медицинская команда приступила к его лечению", - заявил врач "Трабзонспора" Ахмет.

Точные сроки восстановления украинца клуб пока не объявляет.

Карьерный контекст

Руслан Малиновский присоединился к "Трабзонспору" летом, подписав с турецким клубом контракт сроком на три года. До этого украинский полузащитник в течение трех сезонов выступал за итальянскую "Дженоа", а также известный выступлениями в Европе за бельгийский "Генк", итальянскую "Аталанту" и французский "Марсель".

Стоит напомнить, что в последнем ответном матче финального раунда квалификации Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша" Малиновский получил прямую красную карточку, после чего публично объяснил мотивы своего исключения.