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Футбол 30 августа 2026 · 18:03

Голевая серия продолжается: украинский нападающий забил в ворота соперника "Шахтера"

ПСВ, пропустив первым, в итоге победил со счетом 6:1
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Голевая серия продолжается: украинский нападающий забил в ворота соперника "Шахтера"
Степанов продолжил голевую серию в Эредивизи (Фото: artem.stepaanov, Instagram)
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Украинский нападающий "Утрехта" Артём Степанов продолжил результативную серию в чемпионате Нидерландов. В матче против ПСВ футболист отличился в воротах ПСВ.

О ходе встречи и исходе матча сообщает Sport RBC.UA.

Гол на старте и ход поединка

Степанов вышел в стартовом составе "Утрехта" и уже на 6-й минуте вывел свою команду вперед, мастерски обыграв голкипера эйндговенцев. Впрочем, этот успех не спас его клуб от поражения.

Еще до перерыва ПСВ вышел вперед, а во втором тайме довел дело до разгрома 6:1.

Несмотря на итоговый результат, для самого питомца "Шахтера" этот мяч стал уже третьим подряд в чемпионате Нидерландов. Ранее Артем огорчал вратарей роттердамской "Спарты" и АЗ.

Еврокубковый контекст

Права на талантливого форварда принадлежат немецкому "Байеру", с которым он в 2024-м году заключил контракт до лета 2027-го, а за "Утрехт" украинец выступает на правах аренды с января 2025-го.

Гол Степанова является отличным сигналом для донецкого "Шахтера". Именно против ПСВ "горняки" начнут свой путь в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27. Очный поединок между украинским и нидерландским клубами состоится уже в четверг, 10 сентября, в 19.45 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что Владислав Ванат отличился ассистом в первом матче за "Жирону" в новом сезоне.

Теги: Футбол
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