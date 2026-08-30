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Футбол 30 августа 2026 · 11:40

Полностью предан команде: стало известно будущее Ваната в Испании

Украинский нападающий отметился результативным действием в матче за "Жирону"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Полностью предан команде: стало известно будущее Ваната в Испании
Валдислав Ванат вышел в старте за "Жирону" (Фото: vladyslav.vanat, Instagram)
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Главный тренер "Жироны" Кике Альварес прокомментировал выступление украинского форварда Владислава Ваната в матче против "Лас-Пальмаса". Нападающий отработал 82 минуты и отличился ассистом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на испанское издание AS.

Возвращение к основанию

В преддверии поединка 24-летний украинец оказался в центре внимания: он пропустил два первых матча сезона, а также временно удалил все упоминания о "Жироне" из своих социальных сетей (позже вернув их). Однако в игре с "Лас-Пальмасом" Ванат вышел в стартовом составе и внес свой вклад в разгромную победу команды.

Свой ассист Ванат оформил при счете 2:1 в матче. Украинец подхватил мяч в центре поля и запустил вперед другого форварда, Ясера Аспирилью – он и отличился голом.

В общей сложности Владислав провел на поле 82 минуты. За это время он нанес два удара по воротам и сделал 10 передач. Его заменил полузащитник Донни ван де Бек.

Изменение отношения от игрока

Тренер каталонцев Кике Альварес подтвердил, что футболист просмотрел свое поведение и подход к работе.

"Это факт, что некоторые вещи изменились, поэтому он и сыграл. Играют те, кто сосредоточен. На прошлой неделе у него был дискомфорт и не был полностью вовлечен. Изменение заключается именно в этом. Я увидел более сосредоточенного футболиста. Движения еще будут, но, если я вижу сегодняшнюю преданность, думаю, что изменения нам не нужны", - рассказал.

Контрактная ситуация

Владислав Ванат перешел в "Жирону" из киевского "Динамо" летом 2025-го года. Сотрудничество украинского нападающего с каталонским клубом рассчитано до 2030 года.

Всего Ванат провел за "Жирону" 30 матчей, в которых забил 10 голов и 3 ассиста.

Ранее мы сообщали, что игрок сборной Украины официально ушел из "Жироны".

Теги: Футбол
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