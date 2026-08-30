Ян Фабрисиу: В украинском футболе гораздо меньше времени на размышления, чем в Бразилии

В интервью Sport RBC.UA легионер сравнил украинский и бразильский футбол, рассказал о жизни в Ровно, адаптации в новой стране и назвал людей из "Вереса", которые больше всего помогли ему освоиться.

Сложный старт сезона "Вереса"

– Я, как для вас начался этот сезон в составе "Верес"? Что можете сказать об уровне команды после первых матчей и какие задачи ставите перед собой лично?

– Начало сезона было для нас достаточно сложным: два поражения в матчах, где мы как минимум могли сыграть вничью с сильными командами. Но мы знаем, как сильна у нас команда и сколько работаем каждый день.

Моя личная цель – всегда помогать партнерам по команде и тренерскому штабу хорошей игрой и победами. Конечно, если я могу забивать голы и отдавать результативные передачи, я всегда буду делать это для помощи команде.

– Если сравнить украинский футбол с тем, к которому вы привыкли в Бразилии, какие отличия для вас наиболее заметны?

– В украинском футболе игра гораздо более физическая и интенсивная, чем в Бразилии. Здесь у тебя очень мало времени, чтобы подумать о следующем действии с мячом. Также большое внимание уделяется тактике.

"Все приняли меня так, будто я – часть их семьи"

– Насколько сложной для вас была акклиматизация в Украине? Что было самым тяжелым в первые месяцы – футбол, язык, быт, новая среда или что-нибудь другое?

– По-моему, моя адаптация в Украине прошла очень легко. Все люди в клубе – спортивный директор, тренерский штаб и мои партнеры – приняли меня так, словно я был частью их семьи. И это, конечно, очень помогло.

Что касается языка – я свободно говорю по-английски, поэтому мне было легче общаться со всеми. В общем, слава Богу, я очень быстро адаптировался к чемпионату и украинскому футболу.

Ян Фабрисиу быстро стал своим в "Вересе" (фото: НК "Верес")

– Вы живете в Ровно. Что вам больше всего нравится в этом городе? Или уже появились места, куда вы любите приходить в свободное от футбола время?

– Относительно города Ровно – это прекрасный город. В свободное время, честно говоря, я люблю быть дома и спокойно отдыхать. Иногда хожу поесть в ресторан или в парк, чтобы немного отвлечься и отдохнуть.

– Ощущаете ли вы ментальные отличия между украинцами и людьми из Бразилии? Что в поведении украинцев сначала вас удивляло, а к чему вы уже полностью привыкли?

– Украинский народ в целом очень сильный характер, и я почувствовал, что это мне близко. То, как люди здесь сильны и устойчивы, заставляет меня все больше увлекаться народом этой прекрасной страны.

Мне очень близка украинская ментальность: постоянно стремиться становиться лучше, выкладываться на максимум и много работать. Это всегда было частью моей жизни. И тут я понял, что благодаря упорному труду и Богу рядом хорошие вещи всегда будут случаться.

– Насколько вам помогают адаптироваться одноклубники и люди из клуба? Есть ли в "Вересе" кто-то, кто стал для вас особенно близким человеком за это время?

– Не знаю, правильным ли будет слово "близкие", ведь я уважаю и хорошо отношусь ко всем. Но среди людей, которые мне очень помогли, могу назвать капитана Игоря Харатина и тренера.

Я несколько лет был капитаном в начале своей футбольной подготовки, поэтому знаю, как сложно завоевать уважение команды и объединить ее вокруг общей цели. А им это удается и очень хорошо.

Они всегда приглашают меня на разговор, мы постоянно общаемся и ищем пути для улучшения команды. Я вижу в них неутомимых людей, всегда стремящихся получить максимум от команды.

"Я очень спокойный человек"

– Как изменилась ваша жизнь вне футбола после переезда в Украину? Чем вы занимаетесь в Ровно, когда нет тренировок и матчей, и удается ли почувствовать себя здесь не только футболистом-легионером?

– Я очень спокойный человек. Сейчас я сам в Украине, потому в свободное время люблю оставаться дома: смотреть фильмы вместе с моей девушкой по видеосвязи, сериалы, матчи других чемпионатов. В общем, люблю быть дома и отдыхать.

– И немного личный вопрос: если представить, что однажды вам нужно будет уехать из Украины, что вы скорее всего заберете с собой как воспоминание о Ровно и "Верес"?

– Я бы забрал с собой всю стойкость и силу украинского народа. А по "Вересу" скучал бы по позитивной и веселой атмосфере, а также по людям, работающим в клубе.