Гольова серія триває: український нападник забив у ворота суперника "Шахтаря"

Український нападник "Утрехта" Артем Степанов продовжив результативну серію в чемпіонаті Нідерландів. У матчі проти ПСВ футболіст відзначився у воротах ПСВ.

Гол на старті та перебіг поєдинку

Степанов вийшов у стартовому складі "Утрехта" і вже на 6-й хвилині вивів свою команду вперед, майстерно перегравши голкіпера ейндговенців. Втім, цей успіх не врятував його клуб від поразки.

Ще до перерви ПСВ вийшов уперед, а у другому таймі довів справу до розгрому 6:1.

Попри підсумковий результат, для самого вихованця "Шахтаря" цей м'яч став уже третім поспіль у чемпіонаті Нідерландів. Раніше Артем засмучував воротарів роттердамської "Спарти" та АЗ.

Єврокубковий контекст

Права на талановитого форварда належать німецькому "Баєру", з яким він у 2024-му році уклав контракт до літа 2027-го року, а за "Утрехт" українець виступає на правах оренди з січня 2025-го.

Гол Степанова є чудовим сигналом для донецького "Шахтаря". Саме проти ПСВ "гірники" розпочнуть свій шлях в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Очний поєдинок між українським та нідерландським клубами відбудеться вже у четвер, 10 вересня, о 19:45 за київським часом.