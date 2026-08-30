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Футбол 30 серпня 2026 · 18:03

Гольова серія триває: український нападник забив у ворота суперника "Шахтаря"

ПСВ, пропустивши першим, зрештою переміг з рахунком 6:1
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гольова серія триває: український нападник забив у ворота суперника "Шахтаря"
Степанов продовжив гольову серію в Ередівізі (Фото: artem.stepaanov, Instagram)
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Український нападник "Утрехта" Артем Степанов продовжив результативну серію в чемпіонаті Нідерландів. У матчі проти ПСВ футболіст відзначився у воротах ПСВ.

Про перебіг зустірчі та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Гол на старті та перебіг поєдинку

Степанов вийшов у стартовому складі "Утрехта" і вже на 6-й хвилині вивів свою команду вперед, майстерно перегравши голкіпера ейндговенців. Втім, цей успіх не врятував його клуб від поразки.

Ще до перерви ПСВ вийшов уперед, а у другому таймі довів справу до розгрому 6:1.

Попри підсумковий результат, для самого вихованця "Шахтаря" цей м'яч став уже третім поспіль у чемпіонаті Нідерландів. Раніше Артем засмучував воротарів роттердамської "Спарти" та АЗ.

Єврокубковий контекст

Права на талановитого форварда належать німецькому "Баєру", з яким він у 2024-му році уклав контракт до літа 2027-го року, а за "Утрехт" українець виступає на правах оренди з січня 2025-го.

Гол Степанова є чудовим сигналом для донецького "Шахтаря". Саме проти ПСВ "гірники" розпочнуть свій шлях в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27. Очний поєдинок між українським та нідерландським клубами відбудеться вже у четвер, 10 вересня, о 19:45 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що Владислав Ванат відзначився асистом в першому матчі за "Жирону" в новому сезоні.

Теги: Футбол
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