US Open-2026: останній акорд Grand Slam на харді

Щороку наприкінці літа тенісний світ збирається в Нью-Йорку, щоб поставити крапку в сезоні турнірів Grand Slam. Відкритий чемпіонат США (US Open) – це не просто останній мейджор сезону, це двотижневий марафон на витривалість під палючим сонцем та нічними вогнями на кортах USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Кваліфікація та мікст стартували 24 серпня, основна сітка одиночних розрядів пройде з 30 серпня по 13 вересня. Призовий фонд US Open-2026 – рекордні 108 мільйонів доларів, що на 20% більше за торішній показник і найбільша сума призових в історії тенісу.

Переможці в одиночному розряді отримають по 5,5 мільйона доларів, фіналісти – 2,8 млн, півфіналісти – 1,45 млн, чвертьфіналісти – 780 тисяч доларів. В Україні трансляції US Open-2026 можна буде подивитись на медіасервісі MEGOGO, платформі "Київстар ТБ" та телеканалах Eurosport.

Міксти: три дні, які вмикають шоу

Справжньою родзинкою перших днів, що перетворює початок US Open на яскраве шоу, традиційно стає турнір у змішаному парному розряді (міксті). Організатори вмістили його в стислі три дні – з 24 по 26 серпня. Стартові раунди, одна восьма та чвертьфінали відбудулися в перший та другий дні, а вже в середу, 26 серпня, вболівальники побачили півфінали та фінал.

Увага українських прихильників тенісу була прикута до пари Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса – подружжя отримало від организаторів wild card. Це їхній перший спільний вихід на корт на професійному рівні, хоча раніше пара вже грала разом на виставкових турнірах.

Загалом, сітка міксту була насичена гучними іменами, зокрема, серед інших зіркових дуетів основної сітки можна відмітити пари: Серена Вільямс – Карлос Алькарас, Аріна Соболенко – Новак Джокович, Белінда Бенчич - Флавіо Коболлі, Кароліна Мухова – Якуб Меншик, Тейлор Таунсенд – Александр Звєрєв, Мірра Андрєєва – Андрєй Рубльов.

Українсько-французький дует підтвердив свій зірковий статус подружжя, демонструючи яскравий теніс та відмінне порозуміння на корті, зупинившись за крок від вирішального матчу. У півфіналі Світоліна та Монфіс у цікавій боротьбі поступилися парі Бенчич – Коболлі на супер тай-брейку.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс (фото: Getty Images)

Переможцями міксту стали Кароліна Мухова та Якуб Меншик, які в фіналі перемогли Бенчич та Коболлі з рахунком 6:3, 1:6, 10:6. Це був їх перший спільний титул Grand Slam, за перемогу чеська пара отримала 1 мільйон доларів.

Чоловічий турнір: Сіннер вибув, Алькарас повертається, Джокович йде за рекордом

Головна новина перед стартом основної сітки чоловічого турніру – зняття Янніка Сіннера через травму коліна. Перша ракетка світу не виступає з липня цього року після перемоги на Wimbledon-2026. Для турніру це означає головне – у верхній частині ієрархії з'явилося вакантне місце.

Після зняття з турніру Сіннера, головним претендентом на титул виглядає Карлос Алькарас – чинний чемпіон US Open, який у 2025 році переміг у фіналі саме Сіннера. Проте Алькарас повертається після травми зап'ястя, через яку пропустив більше чотирьох місяців на корті – Roland Garros, Wimbledon та всю підготовку на харді. Букмекери оцінюють його шанси вище за інших гравців турніру (середній коефіцієнт на перемогу Алькараса серед провідних букмекерських контор становить приблизно 2,5, наступні за ним: Звєрєв – 4,2 та Джокович – 8,5), але питання форми залишається відкритим.

Раніше в сезоні Алькарас уже вигравав Australian Open, здолавши у фіналі Новака Джоковича в чотирьох сетах. Сам серб залишається окремою історією турніру: чотириразовий чемпіон US Open і рекордсмен за загальною кількістю Grand Slam, в цьому році прагнутиме підкорити нову вершину у світовому тенісі – виграти свій 25-й Grand Slam.

Александр Звєрєв, чинний чемпіон Roland Garros та фіналіст Wimbledon-2026, також підходить до US Open як один із головних фаворитів чоловічої сітки та перший номер посіву. Шансів на успіх йому додають потужна перша подача, високий відсоток виграних очок на своїй подачі та багатий досвід глибоких стадій на турнірах Grand Slam. Звєрєв – перший громадяни Німеччини, який став чемпіоном мейджора з часів Бориса Беккера.

Бен Шелтон приїжджає на домашній мейджор після титулу в Монреалі – другого ATP 1000 у кар'єрі. Агресивний ліворукий стиль та потужна подача роблять його небезпечним для будь-якого сіяного суперника.

Бен Шелтон – сучасна надія американського тенісу (фото: Getty Images)

Серед інших претендентів – Тейлор Фріц, із підтримкою домашніх трибун, залишається одним із найнадійніших американців на швидкому харді, а Флавіо Коболлі після фіналу Roland Garros-2026 та півфіналу АTP 1000 у Цинциннаті перетворився з темної конячки на реального претендента. Фелікс Оже-Альяссім уже має півфінал US Open-2025 і входить у цей турнір у статусі 4-го номера рейтингу.

Окремо варто стежити за грою Артюра Фіса, який щойно виграв свій перший титул у Цинциннаті, здолавши у фіналі Френсіса Тіафо, та 19-річного іспанця Рафаеля Ходара – головне відкриття сезону, який цього літа дійшов до півфіналу в ATP 1000 Монреалі й чвертьфіналів на Roland Garros-2026 та турнірів ATP 1000 у Мадриді та Римі. Іспанець, який починав рік зі 168 позиції світового рейтингу, зараз вже займає 11-й номер: він має всі шанси поборотися за потрапляння до цьогорічного підсумкового турніру ATP у Турині.

Через травми US Open пропускають Джек Дрейпер, Алехандро Давидович Фокіна, Жоау Фонсека, Еміліо Нава, Себастьян Корда, Хольгер Руне, Ітан Куїнн, Габріель Діалло та Уго Умбер. Нік Киріос не прийме участь у турнірі через позитивний допінг-тест, який він здав під час турніру в Майьорці в червні цього року, в його допінг-пробі виявили метаболіт кокаїну. Точний термін його дискваліфікації наразі ще не визначено.

Жіночий турнір: рівна сітка без ієрархії

У жінок непередбачуваність ще вища. Три попередні Grand Slam 2026 року виграли три різні тенісистки: Олена Рибакіна – Australian Open, Мірра Андрєєва – Roland Garros, Лінда Носкова – Wimbledon. Аріна Соболенко залишається першою ракеткою світу, проте цього року вона не взяла жодного мейджора та у другій половині сезону її рівень також помітно коливався. Так, на останньому для неї підготовчому до US Open турнірі WTA 1000 у Цинциннаті, вона програла вже в четвертому колі Сарі Бейлек.

Єлєна Рибакіна займає другу позицію світового рейтингу, проте в тому ж Цинциннаті змушена була знятися через травму гомілкостопа, після чого проходила 10-денне відновлення, тому її поточний стан викликає питання.

Серед фавориток – Коко Гофф, яка щойно виграла турнір у Цинциннаті, у фіналі здолавши Джессіку Пегулу, та Іга Свьонтек, яка повернулася в топ-5 після перемоги на WTA 1000 в Торонто над тією ж Рибакіною і перервала власну безтитульну серію сезону.

Коко Гофф сильно відіграла на турнірі у Цинциннаті (фото: Getty Images)

Поруч з ними – Джессіка Пегула, яка залишається третім номером світового рейтингу та грає вдома; чинні чемпіонки цьогорічних Grand Slam сезону – Мірра Андрєєва та Лінда Носкова. Наомі Осака також входить до головних фавориток турніру, оскільки вона є чотириразовою чемпіонкою Grand Slam і двічі вигравала саме на US Open, та є дуже незручною суперницею саме на швидкому хардовому покритті.

Серед представниць нового покоління слід звернути увагу на Іву Йович – американка також буде грати вдома і вже займає 14-у позицію світового рейтингу, та філіппінку Александру Еалу, яка цього року має серію перемог над суперницями з топ-10.

Окремо експерти виділяють Кароліну Мухову – її підрізані удари й регулярні виходи до сітки традиційно завдають клопоту фаворитам саме в Нью-Йорку, де чешка вже двічі доходила до півфіналу, а також в цьому році вже грала у фіналі Wimbledon-2026, де поступилася співвітчизниці Лінді Носковій .

Вінус Вільямс отримала wild card в одиночну сітку US Open-2026, де виступить у віці 46 років. Серена Вільямс вже виступила на цьогорічному турнірі в міксті у парі з Алькарасом. Крім того, знамениті сестри отримали wild card на спільний виступ у парному розряді.

Із втрат варто відзначити знявшихся Емму Радукану, Вікторію Мбоко, Жаклін Крістіан та Хейлі Баптіст – тенісистки пропустять турнір через травми.

Синьо-жовтий десант: сім українок в основній сітці Нью-Йорку

Українські тенісистки підходять до US Open-2026 в статусі одних із найуспішніших у турі. Одразу п’ять наших представниць перебувають у Топ-50 світового рейтингу. Україну в основній сітці одиночного розряду представлять сім тенісисток – одне з найбільших представництв останніх сезонів.

Еліна Світоліна (9-а ракетка світу) та Марта Костюк (11-а) очолюють список, компанію їм складуть Дар'я Снігур, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська.

Світолина проводить стабільний та яскравий сезон і наразі займає 6-е місце у жіночому турі за набраними заліковоми очками у 2026-му році. Еліна на початку року виграла титул WTA 250 в Окленді, чим задала темп успішності для всього свого сезону. Надалі Світоліна дійшла до півфіналу Australian Open, фіналу WTA 1000 в Дубаї, здобула найгучнішу перемогу сезону – титул WTA 1000 в Римі, де по черзі здолала одразу трьох представниць із топ-10 (Рибакіну, Свьонтек і Гофф), дійшла до чвертьфіналу Roland Garros (поступилася Костюк), півфіналу в Торонто та чвертьфіналу у Цинциннаті, де вимушено знялася з турніру через травму гомілки.

Марта Костюк, 9-а у світі за результатами сезону 2026, також вже перемагала на великих турнірах цього року: вона взяла титули WTA 250 в Руані та престижного турніру WTA 1000 в Мадриді, обігравши в фіналі Андрєєву. Крім того, Марта дійшла до першого в кар'єрі півфіналу Roland Garros, а в Цинциннаті зупинилася у чвертьфіналі, зазнавши поразки від майбутньої переможниці турніру Коко Гофф.

Відзначимо успіхи інших українок: Дар’я Снігур вийшла до фіналу турніру WTA 250 у Празі та вперше в кар'єрі увійшла до топ-50 тенісисток світу – 44 позиція світового рейтингу станом на зараз; Ангеліна Калініна (49) дійшла до фіналу турнір WTA 250 в Рабаті, а Юлія Стародубцева (74) до фіналу WTA 500 у Чарльстоні та чвертьфіналу WTA 500 у Монтерреї. Олександра Олійникова, дійшовши до півфіналів WTA 250 у румунських Клуж-Напоці та Яссі, наразі займає 46 позицію світового рейтингу.

Покладаємо надію і на наших найкращих українських парниць – сестер Людмилу та Надію Кіченок, які регулярно виступають на найпрестижніших світових турнірах.

Букмекери включають лідерок українського тенісу до переліку фавориток US Open-2026. Марту Костюк ставлять на дев'яте місце серед претенденток на титул із коефіцієнтом 18,00, а Еліну Світоліну – на 11-14 позиції з котируванням 25,00.

За результатами жеребкування основної сітки змагань, що проходило 27 серпня у Нью-Йорку, українки отримали наступних суперниць у першому колі:

Еліна Світоліна зіграє з аргентинкою Соланою Сьєррою (87);

Дар’я Снігур вже у першому колі протистоятиме 16-а ракетка світу Діана Шнайдер;

Юлія Стародубцева зіграє проти німкені Елли Зайдель (124);

Олександра Олійникова – розпочне турнір проти американки Різ Брентмаєр (425), яка отримала wild card;

Марта Костюк зіграє з австралійкою Сторм Гантер (169);

Ангеліна Калініна – з японкою Хімено Сакацуме (144);

Даяна Ястремська зійдеться у протистоянні з італійкою Лукрецією Стефаніні (119).

Цікаві історичні факти про US Open

Grand Slam на трьох покриттях: US Open – єдиний турнір серії Grand Slam, який за свою історію проводився на всіх трьох основних покриттях: на траві (1881 - 1974), на Har - Tru – "зеленому ґрунті" (1975 - 1977) та на харді (з 1978 по теперішній час). Джиммі Коннорс – єдиний тенісист в історії, який вигравав US Open на всіх трьох покриттях.

US Open – єдиний турнір серії Grand Slam, який за свою історію проводився на всіх трьох основних покриттях: на траві (1881 1974), на Har Tru – "зеленому ґрунті" (1975 1977) та на харді (з 1978 по теперішній час). Джиммі Коннорс – єдиний тенісист в історії, який вигравав US Open на всіх трьох покриттях. Рівність у призових (1973): US Open став першим турніром серії Grand Slam в історії, який ввів правило рівних призових для чоловіків та жінок у 1973 році завдяки активній кампанії Біллі Джин Кінг.

US Open став першим турніром серії Grand Slam в історії, який ввів правило рівних призових для чоловіків та жінок у 1973 році завдяки активній кампанії Біллі Джин Кінг. Найбільший стадіон: Центральний корт турніру – Arthur Ashe Stadium – вміщує понад 23 700 глядачів і є найбільшим тенісним стадіоном у світі.

Центральний корт турніру – Arthur Ashe Stadium – вміщує понад 23 700 глядачів і є найбільшим тенісним стадіоном у світі. Рекордсмени за кількістю перемог Відкритої Ери (з 1968 року): У чоловіків: Джиммі Коннорс, Піт Сампрас та Роджер Федерер – по п’ять титулів. У жінок рекордсменками є Кріс Еверт та Серена Вільямс, які мають по шість титулів.

У чоловіків: Джиммі Коннорс, Піт Сампрас та Роджер Федерер – по п’ять титулів. У жінок рекордсменками є Кріс Еверт та Серена Вільямс, які мають по шість титулів. Наймолодші серед кращих: Піт Сампрас виграв свій перший титул US Open у 1990 році в віці 19 років та 28 днів. У жінок наймолодшою чемпіонкою є Трейсі Остін – виграла на US Open у 1979 році коли їй було 16 років та 8 місяців.

Піт Сампрас виграв свій перший титул US Open у 1990 році в віці 19 років та 28 днів. У жінок наймолодшою чемпіонкою є Трейсі Остін – виграла на US Open у 1979 році коли їй було 16 років та 8 місяців. Активні чемпіони: Серед нині активних гравців Нью-Йорк вже підкорювали: Серена Вільямс – шість разів, Новак Джокович – чотири рази, Карлос Алькарас, Вінус Вільямс, Аріна Соболенко та Наомі Осака – по два, а також Яннік Сіннер, Даніїл Медведєв, Стен Ваврінка, Марін Чилич, Емма Радукану, Іга Свьонтек, Б’янка Андреєску, Коко Гофф і Слоан Стівенс – по одному.

Фінальний кадр: Нью-Йорк без гарантій

US Open-2026 обіцяє стати одним із найнепередбачуваніших турнірів останніх років. Відсутність Янніка Сіннера та незрозуміла форма Карлоса Алькараса після повернення роблять боротьбу у чоловічому турнірі надзвичайно щільною. У жіночій сітці ситуація ще більш заплутана. Рівень конкуренції у Топ-20 WTA зараз є надзвичайно високим.

Загалом і чоловічий, і жіночий тур підійшли до US Open у стані рівності сил – фаворитів багато, але стабільності мало. У такому турнірі сенсації не виняток, а майже закономірність, і саме ця непередбачуваність робить фінальний Grand Slam сезону особливо цікавим. US Open цього року нагадує не турнірну таблицю з чіткою ієрархією, а відкриту книгу, кожна сторінка якої може перевернути сюжет.