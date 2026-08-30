Повернення в Лондон: "Челсі" підписав чемпіонат світу

Лондонський "Челсі" оголосив про підписання голкіпера "Астон Вілли" Еміліано Мартінеса. Чемпіон світу 2022 року у складі Аргентини повернувся до Лондону, де захищав кольори "Арсенала".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФК "Челсі" .

Фінансові деталі та перші слова у клубі

За даними ЗМІ, перехід аргентинського воротаря обійшовся лондонцям у 8,7 млн євро, а термін угоди складає три роки. Сам Мартінес зізнався, що трансфер до табору "синіх" був для нього очевидним кроком.

"Я радий бути в цьому футбольному клубі. Перехід до "Челсі" для мене та моєї родини був легким рішенням, і я просто у захваті - не можу дочекатися дебюту. Я хочу досягти успіху тут. Я людина, яка хоче перемагати в усьому, що роблю, і я хочу принести це сюди, в цей футбольний клуб, бо це клуб, який виграє титули", - поділився емоціями аргентинець.

Голкіпер також запевнив уболівальників, що віддаватиметься на повну у кожному матчі та на кожному тренуванні, аби партнери й фанати пишалися ним.

Повернення до Лондона та виступи за "Віллу"

Для Еміліано Мартінеса це вже не перший досвід виступів у столиці Англії. З 2012-го по 2020-й рік права на аргентинця належали лондонському "Арсеналу", хоча за першу команду "канонірів" він устиг провести лише 15 офіційних матчів, перш ніж повноцінно розкритися у складі "Астон Вілли".

В складі бірмінгемського клубу Мартінес провів 256 матчів в усіх турнірах. У 80 іграх він зміг зберегти ворота "сухими". В складі "вілланів" воротар став переможцем Ліги Європи минулого сезону.