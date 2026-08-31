Чорна смуга для українця: Маліновський на додачу до вилучення отримав травму

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Трабзонспора" .

Деталі травми та заява медиків

Причиною звернення до лікарів став біль у внутрішній частині лівого коліна українського хавбека, спричинений сильним ударом. Поглиблене медичне обстеження визначило характер ушкодження.

"Після огляду та МРТ-сканування через біль у внутрішній частині лівого коліна нашого гравця Руслана Маліновського, спричинений ударом, було виявлено поширений набряк м’яких тканин та кісток у внутрішній частині коліна. Наша медична команда розпочала його лікування", - заявив лікар "Трабзонспора" Ахмет Бешір.

Точні терміни відновлення українця клуб наразі не оголошує.

Кар'єрний контекст

Руслан Маліновський приєднався до "Трабзонспора" влітку, підписавши з турецьким клубом контракт терміном на три роки. До цього український півзахисник упродовж трьох сезонів виступав за італійську "Дженоа", а також відомий виступами у Європі за бельгійський "Генк", італійську "Аталанту" та французький "Марсель".

Варто нагадати, що в останньому матчі-відповіді фінального раунду кваліфікації Ліги Європи проти угорського "Ференцвароша" Маліновський отримав пряму червону картку, після чого публічно пояснив мотиви свого вилучення.