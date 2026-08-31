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Бокс 31 серпня 2026 · 10:39

Так мене ще не малювали: Берінчик показав наслідки бою з Ноуксом

Український боксер після поразки від британця не втратив почуття гумору
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Так мене ще не малювали: Берінчик показав наслідки бою з Ноуксом
Денис Берінчик перед боєм з Семом Ноуксом (Фото: luckypunchnet, Instagram)
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Український боксер Денис Берінчик показав, як виглядає його обличчя після поразки від Сема Ноукса. Попри помітні травми, він ставиться до них із гумором.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Дениса Берінчика.

Наслідки поєдинку

Після бою на обличчі українського боксера залишилися помітні сліди від ударів суперника. Денис опублікував відео із наслідками жорсткої рубки - проте драматизувати ситуацію не став.

"Так мене ще ніколи не малювали", - заявив Берінчик.

Повернення в ринг

Бій проти Сема Ноукса став для Дениса першим після тривалої паузи. після поєдинку з американцем Кейшоном Девісом в лютому 2025-го року Берінчик мусив перенести операцію.

Зокрема, через це, він понад рік не повертався в ринг. Також варто зазначити, що перед боєм з Ноуксом українець натякав на можливе закінчення кар'єри.

Наразі Денис офіційно не повідомляв про подальші плани. Поразка від Ноукса стала для нього другою поспіль на професійному рингу.

Раніше ми розповідали, як саме Денис Берінчик зазнав поразки від Ноукса у Лондоні.

Теги: Бокс Денис Беринчик
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