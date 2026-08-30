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Футбол 30 серпня 2026 · 22:19

Перша перемога "Чорноморця" та перший недограний матч: результати ігрового дня УПЛ

Постійні повітряні тривоги ставали на заваді проведення двох ігор
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перша перемога "Чорноморця" та перший недограний матч: результати ігрового дня УПЛ
"Моряки" нарешті перемогли в УПЛ (Фото: ФК "Чорноморець")
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Одеський "Чорноморець" здобув першу перемогу в сезоні УПЛ. Натомість матч "Зорі" та "Харкова" вирішили не догравати в неділю через постійні тривоги.

Про підсумки ігрового дня в чемпіонаті України розповідає Sport RBC.UA.

Перша перемога "Чорноморця"

Українська Прем'єр-ліга, 4 тур

"Чорноморець" - "Кривбас" - 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: Фарасєєнко, 77.

Зустріч "Чорноморця" та "Кривбаса" на стадіоні в Одесі подарувала глядачам лише один гол. І чекати на нього довелося аж до середини другого тайму.

На 77-й хвилині спрацювала заміна Романа Григорчука - Віталій Фарасєєнко, який вийшов на поле замість Йоки, забив переможний гол. Гольову передачу на півзахисника віддав Пушкарьов.

Для "Чорноморця" ця перемога стала першою за три матчі, тоді як "Кривбас" зазнав другої поразки в чотирьох турах.

Варто зазначити, що цей матч також зачепили повітряні тривоги - через це гра розпочалась із запізненням.

"Верес" та ЛНЗ встигли дограти

Українська Прем'єр-ліга, 4 тур

ЛНЗ - "Верес" - 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: Чечер, 83.

Зустріч між цими командами повітряні тривоги переривали тричі - але все ж команди змогли її дограти. Єдиний гол в матчі було забито після останнього поновлення гри.

На 83-й хвилині гості вдало розіграли кутовий - і Чечер головою переправив м'яч у ворота. Завдяки цій перемозі "Верес" опинився на сьомій сходинці, тоді як ЛНЗ перебуває на 9-му місці.

Повітряні тривоги проти футболу

Натомість гру "Зоря" - "Харків" було вирішено не догравати в неділю. Матч дограють у понеділок, 31 серпня. Початок догравання призначено на 13:00. Гру було вдруге зупинено на 51-й хвилині зустрічі за рахунку 0:1 на користь "Харкова".

Раніше ми повідомляли, що "Шахтар" програв "Поліссю", а "Карпати" втратили перші очки в сезоні - все це в рамках 4-го туру УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ Черноморец ЛНЗ
Головні матчі
УПЛ Матч завершився
Чорноморець 1:0 Кривбас
УПЛ 30 серпня 15:30
ЛНЗ - : - Верес
УПЛ 30 серпня 18:00
Зоря - : - Харків
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