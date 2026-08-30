rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 30 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Первая победа "Черноморца" и первый недоигранный матч: результаты игрового дня УПЛ
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 30 августа 2026 · 22:19

Первая победа "Черноморца" и первый недоигранный матч: результаты игрового дня УПЛ

Постоянные воздушные тревоги мешали проведению двух игр
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первая победа "Черноморца" и первый недоигранный матч: результаты игрового дня УПЛ
"Моряки" наконец-то победили в УПЛ (Фото: ФК "Черноморец")
Add as a preferred source on Google

Одесский "Черноморец" одержал первую победу в сезоне УПЛ. Зато матч "Зари" и "Харькова" решили не доигрывать в воскресенье из-за постоянных тревог.

Об итогах игрового дня в чемпионате Украины рассказывает Sport RBC.UA.

Первая победа "Черноморца"

Украинская Премьер-лига, 4 тур

"Черноморец" – "Кривбасс" – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: Фарасеенко, 77.

Встреча "Черноморца" и "Кривбасса" на стадионе в Одессе подарила зрителям только один гол. И ждать его пришлось до середины второго тайма.

На 77-й минуте сработала замена вышедшего на поле вместо Йоки Романа Григорчука - Виталий Фарасеенко забил победный гол. Голевую передачу на полузащитника отдал Пушкарев.

Для "Черноморца" эта победа стала первой за три матча, тогда как "Кривбасс" потерпел второе поражение в четырех турах.

Стоит отметить, что этот матч также задел воздушные тревоги - из-за этого игра началась с опозданием.

"Верес" и ЛНЗ успели доиграть

Украинская Премьер-лига, 4 тур

ЛНЗ - "Верес" - 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: Чечер, 83.

Встреча между этими командами воздушные тревоги прерывали трижды – но все же команды смогли ее доиграть. Единственный гол в матче был забит после последнего обновления игры.

На 83-й минуте гости удачно разыграли угловой – и Чечер головой переправил мяч в ворота. Благодаря этой победе "Верес" оказался на седьмой строчке, тогда как ЛНЗ находится на 9-м месте.

Воздушные тревоги против футбола

Зато игру "Заря" - "Харьков" было решено не доигрывать в воскресенье. Матч доиграют в понедельник, 31 августа. Начало доигрывания назначено на 13:00. Игра была вторично остановлена на 51-й минуте встречи при счете 0:1 в пользу "Харькова".

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" проиграл "Полесью", а "Карпаты" потеряли первые очки в сезоне – все это в рамках 4-го тура УПЛ.

Теги: Футбол УПЛ Черноморец ЛНЗ
Главные матчи
УПЛ Матч завершено
Черноморец 1:0 Кривбасс
УПЛ 30 августа 15:30
ЛНЗ - : - Верес
УПЛ 30 августа 18:00
Заря - : - Харьков
Главные новости
US Open-2026: последний аккорд Grand Slam на харде US Open-2026: последний аккорд Grand Slam на харде Ян Фабрисиу: В украинском футболе гораздо меньше времени на размышления, чем в Бразилии Ян Фабрисиу: В украинском футболе гораздо меньше времени на размышления, чем в Бразилии Возвращение в Лондон: "Челси" подписал чемпиона мира Возвращение в Лондон: "Челси" подписал чемпиона мира
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины