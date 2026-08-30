Первая победа "Черноморца" и первый недоигранный матч: результаты игрового дня УПЛ

Одесский "Черноморец" одержал первую победу в сезоне УПЛ. Зато матч "Зари" и "Харькова" решили не доигрывать в воскресенье из-за постоянных тревог.

Первая победа "Черноморца"

Украинская Премьер-лига, 4 тур

"Черноморец" – "Кривбасс" – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: Фарасеенко, 77.

Встреча "Черноморца" и "Кривбасса" на стадионе в Одессе подарила зрителям только один гол. И ждать его пришлось до середины второго тайма.

На 77-й минуте сработала замена вышедшего на поле вместо Йоки Романа Григорчука - Виталий Фарасеенко забил победный гол. Голевую передачу на полузащитника отдал Пушкарев.

Для "Черноморца" эта победа стала первой за три матча, тогда как "Кривбасс" потерпел второе поражение в четырех турах.

Стоит отметить, что этот матч также задел воздушные тревоги - из-за этого игра началась с опозданием.

"Верес" и ЛНЗ успели доиграть

Украинская Премьер-лига, 4 тур

ЛНЗ - "Верес" - 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: Чечер, 83.

Встреча между этими командами воздушные тревоги прерывали трижды – но все же команды смогли ее доиграть. Единственный гол в матче был забит после последнего обновления игры.

На 83-й минуте гости удачно разыграли угловой – и Чечер головой переправил мяч в ворота. Благодаря этой победе "Верес" оказался на седьмой строчке, тогда как ЛНЗ находится на 9-м месте.

Воздушные тревоги против футбола

Зато игру "Заря" - "Харьков" было решено не доигрывать в воскресенье. Матч доиграют в понедельник, 31 августа. Начало доигрывания назначено на 13:00. Игра была вторично остановлена на 51-й минуте встречи при счете 0:1 в пользу "Харькова".