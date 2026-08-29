"Карпаты" потеряли первые очки в сезоне: "Левый Берег" не проиграл лидеру УПЛ

В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги "Левый Берег" и "Карпаты" сыграли вничью 1:1. Львовская команда, до этого выигравшая все три матча чемпионата, впервые потеряла очки в сезоне-2026/27.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Левый Берег" – "Карпаты": ход матча

"Карпаты" подходили к встрече в статусе единоличного лидера чемпионата. Команда Франсиско Фернандеса выиграла три стартовых матча УПЛ с общим счетом 10:1 и вместе с "Шахтером" имела девять очков после трех туров.

"Левый Берег" по возвращении в элитный дивизион также не знал поражений. Команда Александра Рябоконя сыграла вничью с "Кудровкой" и "Кривбассом", набрав два очка.

В первом тайме команды не смогли открыть счет. После перерыва "Карпаты" вышли вперед благодаря голу Фелипе Виейры Кардозу, воспользовавшегося передачей Алькаина. Бразильский легионер отличился на 59-й минуте.

Впрочем, "Левый Берег" сумел ответить и сравнять счет – точный удар в свой актив записал Назарий Воробчак. В итоге встреча завершилась ничьей 1:1.

Таким образом, "Карпаты" прервали свою победную серию в чемпионате, а "Левый Берег" продолжил оставаться без поражений по возвращении в УПЛ.

УПЛ. 4-й тур

"Левый Берег" – "Карпаты" – 1:1

Голы: Воробчак, 76 – Виейра, 59.

Турнирная таблица УПЛ

"Карпаты" набрали 10 очков после четырех туров и продолжают возглавлять турнирную таблицу. "Полесье" и "Шахтер" имеют по 9 очков и делят 2-3 места. После ничьей с львовянами "Левый Берег" имеет три очка и находится в нижней части таблицы.

Ничья позволила киевлянам продолжить свою беспроигрышную серию на старте сезона. К матчу с "Карпатами" они также сыграли вничью с "Кудровкой" и "Кривбассом".

Следующие матчи "Левого Берега" и "Карпат" в чемпионате

В 5-м туре "Карпаты" сыграют дома против донецкого "Шахтера". Матч намечен на 5 сентября, начало в 18:00.

"Левый Берег" следующий матч чемпионата проведет против "Черноморца". Эта игра состоится в пятницу, 4 сентября, в 13.00.