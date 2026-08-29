"Ливерпуль" снова избежал поражения на последних минутах в АПЛ

В рамках 2-го тура Английской Премьер-Лиги "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Ноттингем Форрестом". Команда Андони Ираолы была вынуждена дважды отыгрываться по ходу матча.

Ход матча "Ливерпуль" – "Ноттингем Форрест"

Гости шокировали "Энфилд Роад" уже на 24-й минуте, когда Дан Ндойе открыл счет. "Ливерпуль" сумел ответить относительно оперативно: через 8 минут после пропущенного мяча, Флориан Вирц поразил ворота соперника. Однако после верификации эпизода на системе VAR мяч был отменен.

И все же хозяевам удалось отыграться: на 60-й минуте Александер Исак вернул равенство в счете. Но развить успех "красные" не смогли: Алиссон нарушил правила в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Морган Гиббс-Вайт - 2:1 в пользу "Ноттингема".

Как и в матче первого тура против "Ньюкасла", "Ливерпуль" смог отыграться. Правда, в этот раз не пришлось ждать компенсированного времени: на 82-й минуте Виктор Муньос забил свой первый мяч за мерсисайдцев, чем и спас их от поражения в этой игре – 2:2.

ОПЛ. 2-й тур

"Ливерпуль" – "Ноттингем" – 2:2

Голы: Исак, 60; Муньос, 82 – Ндойе, 24; с пенальти, Гиббс-Уайт, 70.

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Таким образом, в двух матчах "Ливерпуль" набрал всего два очка, показав одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей (4-4). А вот "Ноттингем" имеет в активе только один балл, поскольку в первом туре команда проиграла "Лидсу" (0:1).

В следующем туре "Ливерпуль" едет в гости к "Ипсвичу". Этот матч запланирован на 4 сентября. А вот "Ноттингем" будет принимать "Тоттенхэм" – эту игру планируют провести на следующий день, 5 сентября.