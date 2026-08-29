"Ліверпуль" знову уникнув поразки на останніх хвилинах в АПЛ

В рамках 2-го туру Англійської Прем'єр-Ліги "Ліверпуль" на своєму полі зіграв внічию із "Ноттінгем Форрест". Команда Андоні Іраоли була змушена двічі відіграватися по ходу матчу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Гості шокували "Енфілд Роад" вже на 24-й хвилині, коли Дан Ндойє відкрив рахунок. "Ліверпуль" зумів відповісти відносно оперативно: за 8 хвилин після пропущеного м'яча, Флоріан Вірц уразив ворот суперника. Однак після верифікації епізоду на системі VAR, м'яч було скасовано.
І все ж таки, господарям вдалося відігратися: на 60-й хвилині Александер Ісак повернув рівність в рахунку. Але розвинути успіх "червоні" не змогли: Аліссон порушив правила у власному штрафному майданчику і арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Морган Гіббс-Вайт – 2:1 на користь "Ноттінгема".
Як і в матчі першого туру проти "Ньюкасла", "Ліверпуль" зміг відігратися. Щоправда, цього разу не довелося чекати компенсованого часу: на 82-й хвилині Віктор Муньйоз забив свій перший м'яч за мерсисайдців, чим і врятував їх від поразки у цій грі – 2:2.
АПЛ. 2-й тур
"Ліверпуль" – "Ноттінгем" – 2:2
Голи: Ісак, 60; Муньйоз, 82 – Ндойє, 24; з пенальті, Гіббс-Вайт, 70.
Таким чином, у двох матчах "Ліверпуль" набрав лише два очки, показавши однакову різницю забитих та пропущених м'ячів (4-4). А от "Ноттінгем" має в активі лише один бал, оскільки у першому турі команда програла "Лідсу" (0:1).
У наступному турі "Ліверпуль" їде у гості до "Іпсвича". Цей матч заплановано на 4 вересня. А от "Ноттінгем" прийматиме "Тотенгем" – цю гру планують провести наступного дня, 5 вересня.
Тим часом, інший клуб з Ліверпуля, "Евертон", може повернути до свого складу зіркового англійського футболіста.