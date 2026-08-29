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Бокс 29 серпня 2026 · 06:30

Берінчик та Ноукс показали майже рівну вагу перед титульним поєдинком

Українець готується до повернення на ринг після тривалої паузи
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Берінчик та Ноукс показали майже рівну вагу перед титульним поєдинком
Денис Берінчик та Сем Ноукс на церемонії зважування (фото: Getty Images)
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Сьогодні у Лондоні, на O2 Arena, відбудеться поєдинок за титул WBO International в легкій вазі. Українець Денис Берінчик зустрінеться із Семом Ноуксом. Напередодні відбулася церемонія зважування, на якій спортсмени показали майже однакову вагу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Lucky Punch.

Скільки важать Берінчик та Ноукс

Показники обох боксерів відрізняються в лічених грамах. Берінчик показав на вагах 60,826 кг. Ноукс виявився важчим лише на 14 грамів – 60,840 кг. Обидва боксери вкладаються в ліміт легкої ваги, який становить 61,2 кг.

Для порівняння, перед своїм останнім поєдинком проти Кейшона Девіса, Денис Берінчик важив 61,05 кг.

Коли відбудеться бій Берінчик – Ноукс

Поєдинок відбудеться 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні. Він стане частиною вечора боксу, головною подією якого буде бій Мозеса Ітауми проти Філіпа Хрговича.

Для Берінчика цей поєдинок стане першим за півтора року. Востаннє українець виходив у ринг у лютому 2025-го, коли програв Кейшону Девісу та втратив чемпіонський пояс WBO у легкій вазі.

Берінчик – Ноукс: де дивитися

Цей поєдинок в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Для перегляду вам потрібно мати підписку категорії "Оптимальна", "Спорт" або будь-який варіант пакету MEGOPACK.

На церемонії зважування Денис Берінчик також нагадав лондонській аудиторії про війну в Україні.

Теги: Бокс Денис Беринчик
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