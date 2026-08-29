Беринчик и Ноукс показали почти равный вес перед титульным поединком

Сегодня в Лондоне, на O2 Arena, состоится поединок за титул WBO International в легком весе. Украинец Денис Беринчик встретится с Сэмом Ноуксом. Накануне прошла церемония взвешивания, на которой спортсмены показали почти одинаковый вес.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Lucky Punch .

Сколько весят Беринчик и Ноукс

Показатели обоих боксеров разнятся в считанных граммах. Беринчик показал на весах 60,826 кг. Ноукс оказался тяжелее всего на 14 граммов – 60,840 кг. Оба боксера укладываются в предел легкого веса, который составляет 61,2 кг.

Для сравнения, перед своим последним поединком против Кейшона Дэвиса Денис Беринчик весил 61,05 кг.

Когда состоится бой Беринчик – Ноукс

Поединок состоится 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне. Он станет частью вечера бокса, главным событием которого будет бой Мозеса Итаумы против Филиппа Хрговича.

Для Беринчика этот поединок станет первым через полтора года. В последний раз украинец выходил в ринг в феврале 2025-го, когда проиграл Кейшону Дэвису и потерял чемпионский пояс WBO в легком весе.

Беринчик – Ноукс: где смотреть

Этот поединок покажет медиасервис MEGOGO. Для просмотра необходимо иметь подписку категории "Оптимальная", "Спорт" или любой вариант пакета MEGOPACK.