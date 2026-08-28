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Бокс 28 августа 2026 · 23:06

"Ми незламні": Беринчик в Лондоне напомнил о войне в Украине

Украинский экс-чемпион мира сделал символический жест в преддверии важного поединка в Лондоне
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Ми незламні": Беринчик в Лондоне напомнил о войне в Украине
Денис Беринчик и его флаг (фото: Lucky Punch)
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Денис Беринчик после официальной процедуры взвешивания перед боем с британцем Сэмом Ноуксом развернул украинский флаг с надписью "Ми незламні".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Lucky Punch.

Беринчик продемонстрировал украинский флаг

После взвешивания украинский боксер предстал перед публикой с флагом Украины, на котором была надпись "Ми незламні".

Таким образом, Беринчик сделал символический жест накануне своего возвращения на профессиональный ринг после длительной паузы. Он не боксировал 18 месяцев.

&quot;Ми незламні&quot;: Беринчик в Лондоне напомнил о войне в УкраинеДенис Беринчик с флагом "Мы несокрушимы" (фото: Lucky Punch)

Когда состоится бой Беринчик – Ноукс

Поединок Дениса Беринчика и Сэма Ноукса пройдет 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.

Бой пройдет в легком весе, а на кону будет стоять титул WBO International, которым владеет британский боксер. Ноукс имеет рекорд 18 побед и одно поражение, причем 16 побед он одержал нокаутом. Беринчик подходит к поединку с показателем 19 побед и одно поражение.

Для украинца это будет первое сражение после февраля 2025 года, когда он проиграл Кейшону Дэвису нокаутом и потерял титул чемпиона мира WBO. После этого Беринчик перенес операцию и долгое время восстанавливался.

Поединок Беринчик – Ноукс станет частью вечера бокса, главным событием которого будет бой Мозеса Итаумы и Филиппа Хрговича.

Ранее Денис Беринчик поделился ожиданиями относительно грядущего поединка.

Теги: Бокс Денис Беринчик
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