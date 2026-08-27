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Бокс 27 августа 2026 · 15:24

Признал опасность: Беринчик рассказал о плане на титульный бой против британского нокаутера

Украинский боксер отметил большой процент победившего нокаутом у его противника
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Признал опасность: Беринчик рассказал о плане на титульный бой против британского нокаутера
Денис Беринчик готовится к возвращению в ринг (Фото: k2promotionsukraine, Instagram)
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Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик возвращается в ринг после продолжительной паузы. Украинский боксер поделился планом на бой против британского нокаутера Сэма Ноукса.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на портал LuckyPunch.

Дата, место и возвращение после паузы

Бой состоится уже 29 августа 2026 года на знаменитой арене O2 в Лондоне. Поединок войдет в андеркард противостояния супертяжеловесов Мозеса Итаумы и Филиппа Хрговича.

Для 38-летнего украинца это будет первый выход в ринг с февраля 2025 года. Тогда Беринчик потерпел первое поражение в карьере, потеряв титул чемпиона мира WBO в бою против американца Кейшона Дэвиса, после чего перенес операцию и проходил длительную реабилитацию.

Стоит отметить, что именно титул WBO International Денис ранее уволил перед своим чемпионским поединком против Эммануэля Наваррете, а теперь имеет шанс вернуть его.

Настройка на соперника и план Беринчика

Соперник украинца, Сэм Ноукс, свой последний бой провел в июне 2026 года, нокаутировав мексиканца Бенито Санчеса Гарсию уже во втором раунде. Беринчик отметил высокую ударную мощность британца и поделился планом на бой.

"У него 79% побед нокаутом, поэтому будем опасаться в первых раундах. Будем делать все от нас зависящее и пытаться перебоксовать. А если будет какой-то момент закончить досрочно - обязательно воспользуемся", - сказал Беринчик.

Раньше мы рассказывали, что Беринчик откровенно рассказал о своем состоянии перед титульным боем.

Теги: Бокс Денис Беринчик
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