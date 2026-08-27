Признал опасность: Беринчик рассказал о плане на титульный бой против британского нокаутера

Бывший чемпион мира в легком весе Денис Беринчик возвращается в ринг после продолжительной паузы. Украинский боксер поделился планом на бой против британского нокаутера Сэма Ноукса.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на портал LuckyPunch.
Бой состоится уже 29 августа 2026 года на знаменитой арене O2 в Лондоне. Поединок войдет в андеркард противостояния супертяжеловесов Мозеса Итаумы и Филиппа Хрговича.
Для 38-летнего украинца это будет первый выход в ринг с февраля 2025 года. Тогда Беринчик потерпел первое поражение в карьере, потеряв титул чемпиона мира WBO в бою против американца Кейшона Дэвиса, после чего перенес операцию и проходил длительную реабилитацию.
Стоит отметить, что именно титул WBO International Денис ранее уволил перед своим чемпионским поединком против Эммануэля Наваррете, а теперь имеет шанс вернуть его.
Соперник украинца, Сэм Ноукс, свой последний бой провел в июне 2026 года, нокаутировав мексиканца Бенито Санчеса Гарсию уже во втором раунде. Беринчик отметил высокую ударную мощность британца и поделился планом на бой.
"У него 79% побед нокаутом, поэтому будем опасаться в первых раундах. Будем делать все от нас зависящее и пытаться перебоксовать. А если будет какой-то момент закончить досрочно - обязательно воспользуемся", - сказал Беринчик.
Раньше мы рассказывали, что Беринчик откровенно рассказал о своем состоянии перед титульным боем.