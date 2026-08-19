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Бокс 19 августа 2026 · 13:01

Я уже устал: Беринчик откровенно рассказал о своем состоянии перед титульным боем

Украинский боксер рассказал об участии в съемках в фильме и финальном этапе подготовки к бою в Лондоне
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Я уже устал: Беринчик откровенно рассказал о своем состоянии перед титульным боем
Украинский боксер готовится к возвращению в профи (Фото: berinchyk, Instagram)

Украинский боксер Денис Беринчик рассказал о возобновлении после тяжелой травмы, подготовке к титульному поединку против Сэма Нокса, а также раскрыл детали своего кинодебюта.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на эфир Champion Radio.

Возвращение в ринг и титульный бой в Лондоне

Уже 29 августа в Лондоне Денис Беринчик возвращается в ринг после продолжительного перерыва. Оппонентом украинца станет британский боксер Сэм Нокс – третий номер рейтинга WBO и седьмой номер мирового зачета.

На кону поединка будет стоять вакантный пояс WBO International, которым украинский спортсмен владел раньше.

"Осталось меньше двух недель, в пятницу отправляемся в Лондон. И мы будем сражаться за титул WBO International, который у меня когда-то был", - рассказал Беринчик.

Также он отметил, что главная задача для него - завершить спарринги и заключительный цикл без новых повреждений.

Восстановление после тяжелой операции

Беринчик признался, что в прошлом году перенес хирургическое вмешательство на плечи и прошел длительный процесс реабилитации. Первая попытка возвращения требовала значительных усилий, однако сейчас плечо полностью восстановлено.

По словам спортсмена, общая физическая подготовка прошла успешно, и он выходит на пик формы перед предстоящим поединком.

"Общая физическая подготовка доставляла мне удовольствие. Но сейчас только скорость, только бокс. Я уже устал, но надо собраться за неделю, потому что у меня еще есть определенный этап подготовки", - подчеркнул украинский боксер.

Кинодебют в роли самого себя

Кроме спортивных новостей Денис поделился впечатлениями от участия в съемочном процессе художественного фильма, где ему пришлось сыграть самого себя.

"Я согласился сразу, потому что играл боксера. Все сняли за один день, но пришлось работать по полной. Немного пришлось напарника бить, но его ловил ринг", - отметил Беринчик.

Ранее мы сообщали, что Беринчик ворвался в шоу Итаумы и рассказывали о будущем сопернике украинца.

Теги: Бокс Денис Беринчик
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