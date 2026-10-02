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Теннис 02 октября 2026 · 09:13

Уверенный разгром за час: Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг WTA 1000 в Пекине

Украинская теннисистка одержала вторую победу в Китае и обновила личный рекорд на турнире
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Уверенный разгром за час: Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг WTA 1000 в Пекине
Ястремская впервые за 9 месяцев одержала две победы подряд (Фото: wtatennis.com)
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно пробилась в третий раунд престижного турнира серии WTA 1000, продолжающийся в Пекине. В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла представительницу Польши Маю Хвалинскую.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Ход поединка

Матч длился всего 1 час и 6 минут. В первой партии Ястремская сразу вырвалась вперед 2:0 благодаря брейку во втором гейме. Несмотря на то, что полька ответила обратным брейком и сравняла счет, Даяна выиграла три гейма подряд и прижала соперницу на собственной подаче – 6:3.

Во втором сете преимущество украинской теннисистки было бесспорным. Ястремская начала партию по мощному рывку 4:0. Позволив Хвалинской взять только один гейм престижа, Даяна уверенно закрыла сет с сокрушительным счетом 6:1.

WTA 1000. Пекин. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Мая Хвалинская (Польша) – 6:3, 6:1

Исторические достижения и следующая соперница

Победа над Хвалинской принесла украинцы несколько весомых достижений:

  • Ястремская впервые в карьере вышла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в столице Китая.
  • Даяна впервые с января выиграла два матча подряд на турнирах уровня Тура.
  • Украинка одержала вторую в сезоне победу над теннисисткой из топ-30 мирового рейтинга.

Также Ястремская первой из представительниц Украины прошла в 3-й круг в Пекине. Во втором раунде Украину также представляют Элина Витолина и Дарья Снигур.

В следующем круге соревнований Даяна Ястремская сыграет против представительницы Австрии Синьи Краус, которая в своем поединке одолела Анастасию Потапову.

Ранее мы рассказывали, каких именно соперниц во втором круге турнира в Пекине получили украинские теннисистки.

Теги: Теннис Даяна Ястремская
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